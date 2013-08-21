أخبار عاجلة

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر -
عبدالعال يلتقي رئيس مجلس الشورى العُماني في بنجلاديش -
67.3 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي خلال النصف الأول من 2017 -
بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب -
خالد صبرة: رواتب قيادات المترو «ثابتة» منذ 3 سنوات -
238 مليار جنيه إجمالي حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016-2017 -
البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين -
الإحصاء: 4.6% زيادة في قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2014-2015 -
ضابط يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بسوهاج -
السفن العابرة لقناة السويس تطلق صافراتها احتفالا بيوم «الأوتيزم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الائتلاف السورى المعارض يطالب بانعقاد مجلس الأمن للبحث فى مجزرة دمشق

Google+ Print
الائتلاف السورى المعارض يطالب بانعقاد مجلس الأمن للبحث فى مجزرة دمشق الائتلاف السورى المعارض يطالب بانعقاد مجلس الأمن للبحث فى مجزرة دمشق

طالب رئيس الائتلاف الوطنى لقوى المعارضة والثورة السورية، مجلس الأمن الدولى بعقد "اجتماع عاجل" للبحث فى "المجزرة" التى تتهم المعارضة قوات النظام السورى بارتكابها فى ريف دمشق، اليوم الأربعاء.

وقال أحمد الجربا، فى اتصال هاتفى مع قناة "العربية" التلفزيونية الفضائية "أطلب من مجلس الأمن الانعقاد بشكل عاجل لتحمل المسئولية إزاء هذه الجريمة". كما طلب من لجنة التحقيق الدولية حول الأسلحة الكيميائية الموجودة فى سوريا التوجه إلى "مكان المجزرة المروعة".

وأعلن الائتلاف على حسابه الرسمى على موقع "تويتر" للتواصل الالكترونى أن "أكثر من 650 قتيلا هى الحصيلة المؤكدة للهجوم الكيميائى الدموى فى سوريا".

وطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى كذلك من لجنة التحقيق الدولية التوجه إلى مكان المجزرة للتحقيق.

ومنذ الصباح، يتحدث الناشطون المعارضون عن مئات القتلى فى قصف من القوات النظامية استخدمت فيه الغازات السامة، بحسب قولهم، بينما أورد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن "مائة شخص على الأقل قتلوا فى قصف لا سابق له على مناطق عديدة فى ريف دمشق مصدره قوات النظام".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365