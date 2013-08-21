الائتلاف السورى المعارض يطالب بانعقاد مجلس الأمن للبحث فى مجزرة دمشق

طالب رئيس الائتلاف الوطنى لقوى المعارضة والثورة السورية، مجلس الأمن الدولى بعقد "اجتماع عاجل" للبحث فى "المجزرة" التى تتهم المعارضة قوات النظام السورى بارتكابها فى ريف دمشق، اليوم الأربعاء.

وقال أحمد الجربا، فى اتصال هاتفى مع قناة "العربية" التلفزيونية الفضائية "أطلب من مجلس الأمن الانعقاد بشكل عاجل لتحمل المسئولية إزاء هذه الجريمة". كما طلب من لجنة التحقيق الدولية حول الأسلحة الكيميائية الموجودة فى سوريا التوجه إلى "مكان المجزرة المروعة".

وأعلن الائتلاف على حسابه الرسمى على موقع "تويتر" للتواصل الالكترونى أن "أكثر من 650 قتيلا هى الحصيلة المؤكدة للهجوم الكيميائى الدموى فى سوريا".

وطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى كذلك من لجنة التحقيق الدولية التوجه إلى مكان المجزرة للتحقيق.

ومنذ الصباح، يتحدث الناشطون المعارضون عن مئات القتلى فى قصف من القوات النظامية استخدمت فيه الغازات السامة، بحسب قولهم، بينما أورد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن "مائة شخص على الأقل قتلوا فى قصف لا سابق له على مناطق عديدة فى ريف دمشق مصدره قوات النظام".