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وجيه: ترشيح "الإنقاذ" لموافي في انتخابات الرئاسة المقبلة عار تماما من الصحة

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وجيه: ترشيح "الإنقاذ" لموافي في انتخابات الرئاسة المقبلة عار تماما من الصحة وجيه: ترشيح "الإنقاذ" لموافي في انتخابات الرئاسة المقبلة عار تماما من الصحة

كتب : محمود عباس منذ 50 دقيقة

نفى شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، جملة وتفصيلا ما تردد عن طرح الجبهة للواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة الأسبق، مرشحا لها في انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا أن قادة الجبهة لم يتناقشوا حتى الآن في أي شيء يتعلق بانتخابات الرئاسة.

وأكد وجيه، في تصريحاته لـ"الوطن"، أنه لم يتم عقد أية اجتماعات رسمية بين جبهة الإنقاذ واللواء موافي، مشيرا إلى أنه "من الوارد أن يكون أحد الأعضاء قد التقى بموافي، بصورة تعبر عنه شخصيا، ما إدى إلى حدوث لبس وفهم الأمور بشكل خاطئ".

ولفت وجيه إلى أن أولويات جبهة الإنقاذ الحالية هي إنهاء صياغة الدستور والاستفتاء عليه ثم الانتخابات البرلمانية، ومعرفة كافة صلاحيات الرئيس القادم، ثم التطرق لمسألة تحديد المرشح الذي ستدعمه الجبهة في الانتخابات، مشددا على أن الحديث عن اسم محدد للجبهة في الانتخابات لا يزال مبكرا.

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