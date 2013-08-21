ياسر برهامي: نار الفتنة ستحرق الجميع.. وما يحدث الآن تجاوز طاقة الأحزاب السياسية

كتب : حازم الوكيل منذ 44 دقيقة

حذر الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، من إحراق الفتنة التي قال إنها تضرب الشارع المصري الآن، للجميع، مؤكدًا أن سفك الدماء هي أعظم الأمور عند الله، وتعُد وقودًا يُصب على نار الغضب، فيزيدها اشتعالًا حتى تأكل الأخضر واليابس، وبخاصة مع غياب أي قيادة حقيقية واعية لها، على حد قوله.

ورفض "برهامي" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما وصفه بالاكتفاء بالحلول الأمنية التي لا تجدي في حل الأزمة الراهنة، إذ أن ما يحدث في مصر فاق كل التوقعات، وتجاوز طاقة الأحزاب السياسية والحركات المطالبة بالتغيير ذات الحجم والتأثير المحدود.

ووجه برهامي، رسالة إلى عقلاء الأمة طالبهم فيها بأن يدركوا البلاد قبل فوات الأوان، وأنه لابد من توبة صادقة منا جميعًا إلى الله قبل أن تحرقنا كلنا نار الفتنة، وتقديم مصلحة البلاد والعباد على المصالح الشخصية والرغبات الدنيوية.

وأضاف برهامي، "والله لن تجدي عن أحد شيئًا، وعلى الجميع عدم التسبب في إراقة الدماء، والحفاظ على الأمن العام والخاص، والأموال والممتلكات العامة والخاصة والأعراض".