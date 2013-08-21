النقابات المستقلة تنتهي من اختيار مرشحيها للجنة الـ50 و"حقوق الإنسان" و"الأجور"

كتب : أحمد محمد منذ 41 دقيقة

أكد علاء إبراهيم الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن الاتحاد استقر على ممثليه في لجنة الـ 50 لتعديل الدستور والمجلس الأعلى للأجور وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضاف إبراهيم أن الاتحاد "رشح 5 ممثلين للمجلس القومي لحقوق الإنسان وهم أيمن البيلي وكيل نقابة المعلمين المستقلة ومشرف لجنة الإعلام بالاتحاد، وباسم حلقة نقيب السياحيين بالاتحاد المستقل وعضو المكتب التنفيذي، وفاطمة رمضان منسق عام التضامن مع العمال، وعماد العربي منسق عام التدريب والاتصال بالاتحاد".

وأشار إبراهيم إلى أنه تم ترشيح محمد عابدين منسق عام التشريع وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد ليكون ممثلا عن العمال والفلاحين بلجنة الخمسين، ويعبر عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بموجب الوثيقة التي كان الاتحاد قد وضعها من قبل تحت مسمي العمال والفلاحون يكتبون الدستور.

وأضاف الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن الاتحاد رشح هاني سمير منسق عام الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية ليكون ممثلا عنه بالمجلس الأعلى للأجور مؤكدا أن الترشيحات سترسل اليوم لمؤسسة الرئاسة وانتظار الرد عليها.