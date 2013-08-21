غداً.. وقفة أمام "مجلس الدولة" أثناء نظر دعوى تطالب بإدراج "جيكا" كأحد شهداء الثورة

كتب : محمد مجدي ومحمد العمدة منذ 36 دقيقة

تنظم غدًا الخميس صفحة "كلنا جابر جيكا" على "فيس بوك"، وعدد من الائتلافات السياسية والثورية، وقفة أمام مجلس الدولة بالدقي بالتزامن مع نظر المجلس لدعوى تطالب بإدراج جابر صلاح الشهير بـ"جيكا" كأحد شهداء الثورة.

وأضافت الصفحة، في دعوتها للتظاهر أثناء نظر الجلسة إلى أن الجهات القضائية لا تعترف حتى الآن بأن جيكا أحد شهداء الثورة، وهو ما دفع والده لرفع دعوى قضائية تطالب بالاعتراف به كأحد شهداء الثورة.

وأكدت الصفحة أن حشدها للتظاهر أمام المجلس يأتي استجابة لطالب والد جيكا لجميع الثوار بدعمه للحصول على ما وصفته بـ"أدنى حقوقه"، وهي الاعتراف بأن جابر صلاح قُتل دفاعاً عن حرية وطنه بسلاح قوات الشرطة التي وصفتها الصفحة بـ"جهاز القمع".

وتنظر غداً الخميس هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار عصام رفعت، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بتعويض ذوى ومحبي الشهيد جيكا أدبيًا وماديًا باعتباره أحد شهداء الثورة على أن تخصص كل حقوقه المالية إلى مستشفى سرطان الأطفال.

كانت المحكمة، أجلت إداريًا، الخميس الماضي بسبب الظروف التي تشهدها البلاد، ما لم يمكن بعض المستشارين والموظفين من الحضور إلى مقر المجلس.