أخبار عاجلة

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر -
عبدالعال يلتقي رئيس مجلس الشورى العُماني في بنجلاديش -
67.3 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي خلال النصف الأول من 2017 -
بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب -
خالد صبرة: رواتب قيادات المترو «ثابتة» منذ 3 سنوات -
238 مليار جنيه إجمالي حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016-2017 -
البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين -
الإحصاء: 4.6% زيادة في قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2014-2015 -
ضابط يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بسوهاج -
السفن العابرة لقناة السويس تطلق صافراتها احتفالا بيوم «الأوتيزم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

غداً.. وقفة أمام "مجلس الدولة" أثناء نظر دعوى تطالب بإدراج "جيكا" كأحد شهداء الثورة

Google+ Print
غداً.. وقفة أمام "مجلس الدولة" أثناء نظر دعوى تطالب بإدراج "جيكا" كأحد شهداء الثورة غداً.. وقفة أمام "مجلس الدولة" أثناء نظر دعوى تطالب بإدراج "جيكا" كأحد شهداء الثورة

كتب : محمد مجدي ومحمد العمدة منذ 36 دقيقة

تنظم غدًا الخميس صفحة "كلنا جابر جيكا" على "فيس بوك"، وعدد من الائتلافات السياسية والثورية، وقفة أمام مجلس الدولة بالدقي بالتزامن مع نظر المجلس لدعوى تطالب بإدراج جابر صلاح الشهير بـ"جيكا" كأحد شهداء الثورة.

وأضافت الصفحة، في دعوتها للتظاهر أثناء نظر الجلسة إلى أن الجهات القضائية لا تعترف حتى الآن بأن جيكا أحد شهداء الثورة، وهو ما دفع والده لرفع دعوى قضائية تطالب بالاعتراف به كأحد شهداء الثورة.

وأكدت الصفحة أن حشدها للتظاهر أمام المجلس يأتي استجابة لطالب والد جيكا لجميع الثوار بدعمه للحصول على ما وصفته بـ"أدنى حقوقه"، وهي الاعتراف بأن جابر صلاح قُتل دفاعاً عن حرية وطنه بسلاح قوات الشرطة التي وصفتها الصفحة بـ"جهاز القمع".

وتنظر غداً الخميس هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار عصام رفعت، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإلزام بتعويض ذوى ومحبي الشهيد جيكا أدبيًا وماديًا باعتباره أحد شهداء الثورة على أن تخصص كل حقوقه المالية إلى مستشفى سرطان الأطفال.

كانت المحكمة، أجلت إداريًا، الخميس الماضي بسبب الظروف التي تشهدها البلاد، ما لم يمكن بعض المستشارين والموظفين من الحضور إلى مقر المجلس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات