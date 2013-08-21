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مستشار المفتي لـ"واشنطن بوست":‬ الغرب لا يفهم الصورة كاملة في مصر

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مستشار المفتي لـ"واشنطن بوست":‬ الغرب لا يفهم الصورة كاملة في مصر مستشار المفتي لـ"واشنطن بوست":‬ الغرب لا يفهم الصورة كاملة في مصر

كتب : نورهان السبحى منذ 27 دقيقة

قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، إن الغرب لا يفهم الصورة كاملة فى ، وإن تدخل المجتمع الدولي في الشأن المصري لابد أن يكون مبنيا على دراسة متأنية للواقع وبشكل واف، ولابد أن يستجيب إلى تطلعات غالبية الشعب المصري.‬

وأوضح، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تحت عنوان: "في مصر.. الصراع السياسي يهدد بتعقيد الوضع"، أن الحلول الأمنية للأزمة التي تعيشها مصر لابد أن تصحبها مساعٍ سياسية سلمية لتهدئة التوتر في الشارع، حتى وإن بدا الأمر صعبا في ظل هذه التطورات المتلاحقة التي تنذر بانسداد سياسي بسبب اللجوء إلى العنف.

‫وأشار نجم في مقاله إلى أن الإعلام من الأسباب الأساسية في الأزمة مع المجتمع الدولي، نظرًا لعدم وجود كيانات إعلامية مصرية قادرة على عرض الأحداث بفاعلية، وتبرز وجهة النظر الغائبة عن الساحة الإعلامية الغربية.‬ ‫وأوضح مستشار مفتي الجمهورية ضرورة نبذ العنف والوقف الفوري لثقافة الحشد والحشد المضاد موضحا أن كل قطرة دم مصري تسيل تمثل خسارة فادحة لمصر بأكملها. ‬

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