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بالصور| أتراك وعرب يرفعون إشارة "رابعة" في مظاهرة احتجاجية في نيويورك على الأحداث في مصر

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بالصور| أتراك وعرب يرفعون إشارة "رابعة" في مظاهرة احتجاجية في نيويورك على الأحداث في مصر بالصور| أتراك وعرب يرفعون إشارة "رابعة" في مظاهرة احتجاجية في نيويورك على الأحداث في مصر

كتب : الأناضول منذ 4 دقائق

نظم أتراك بالاشتراك مع الجالية العربية مظاهرة في ميدان "التايمز" بولاية نيويورك الأمريكية الليلة الماضية، احتجاجًا على فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" وما تبع ذلك من أحداث.

ورفع المتظاهرون لافتات تنتقد من وصفوهم بـ"مؤيدي الانقلاب"، وأعلامًا تركية، كما أطلقوا هتافات مؤيدة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

ورفع المتظاهرون الأتراك صورة لأردوغان وهو يشير بإشارة "رابعة" (وهي إشارة برفع أربعة أصابع متجاورين)، ولافتة كُتب عليها بالإنجليزية "رئيس الوزراء التركي أردوغان يحيي إخوانه المسلمين في ".

وأدى المتظاهرون صلاة الجماعة معًا، أعقبها وضع تابوت رمزي يمثل ضحايا إطلاق النار على المتظاهرين، ثم أداء صلاة الغائب على أرواحهم.

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