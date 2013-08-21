بالفيديو.. فريد الديب: لا علاقة للإفراج عن مبارك بالتطورات السياسية في مصر

قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، إنه «لا علاقة للإفراج عن مبارك بالتطورات السياسية الجارية في مصر»، ورفض «الديب» في مقابلة مع شبكة «بي بي سي»، الأربعاء، ربط إمكانية الإفراج عن مبارك وإخلاء سبيله بتطورات الوضع في مصر ورحيل نظام جماعة الإخوان المسلمين، موضحا: «جميع قرارات الإفراج عن مبارك صدرت في عهد محمد مرسي». وأضاف: «لو صدر قرار بالإفراج عنه لن يتبقى شيء عليه يستوجب حبسه احتياطيا». وتوقعت «بي بي سي» أن يعرقل النائب العام طلب الالتماس المقدم لإطلاق سراح مبارك، بما يؤدي إلى تأخير مغادرته السجن لعدة أيام. كانت هيئة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«هدايا الأهرام»، وصلت صباح الأربعاء، إلى محبس مبارك بسجن طرة، وتضمنت الهيئة 3 من أعضاء محكمة جنايات القاهرة وممثل النيابة العامة. وتنظر المحكمة، الأربعاء، التظلم المقدم من فريد الديب، محامي مبارك، على قرار حبسه في القضية، فيما توقعت مصادر قضائية أنه في حال صدور قرار بإخلاء سبيل مبارك فإن القانون يحتم خروجه من السجن، نظرًا لإخلاء سبيله في جميع القضايا المتهم فيها. كان «الديب» قدم، صباح الثلاثاء، طلبا إلى نيابة الأموال العامة قال فيه إن موكله تم إخلاء سبيله على ذمة قضايا قتل المتظاهرين، والكسب غير المشروع، وقصور الرئاسة، ولم تتبق له إلا قضية هدايا الأهرام، وإنه سدد الأموال المطلوبة في القضية، كما أن النيابة أخلت سبيل كل المتهمين فيها. وقال مصدر بالنيابة العامة إن مبارك لم يعد محبوسًا إلا على ذمة قضية هدايا الأهرام، وإذا صدر قرار بإخلاء سبيله فسيتم تنفيذ القرار، مشيرا إلى أن النيابة ستطلب استمرار حبسه.إعلان - Ads إعلان - Ads
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