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قلق بريطاني إزاء تقارير تفيد بمقتل سوريين بأسلحة كيميائية

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قلق بريطاني إزاء تقارير تفيد بمقتل سوريين بأسلحة كيميائية قلق بريطاني إزاء تقارير تفيد بمقتل سوريين بأسلحة كيميائية

أعربت بريطانيا اليوم الأربعاء عن قلقها إزاء التقارير الواردة من سوريا والتي تشير إلى وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية والتي أدت إلى مصرع العديد من السوريين.

وقال وزير الخارجية وليام هيج – في بيان رسمي – “مثل هذه التقارير غير مؤكدة ، ونعمل الآن على التوصل إلى معلومات أكثر وضوحا ، ومن المؤكد أنه في حال التأكد من هذه التقارير فستكون إشارة إلى تصعيد كبير في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا”.

وأضاف:”على من اتخذ قرار استخدام الأسلحة الكيميائية ، ومن قاموا باستخدامها ألا يساورهم الشك في أنهم سيقدمون للمحاكمة”.

ودعا هيج ، السورية إلى السماح بوصول فريق الأمم المتحدة المختص بالتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي ، والذي يزور سوريا حاليا بزيارة المناطق التي أثيرت حولها هذه الأنباء ، والتأكد من حقيقة استخدام الأسلحة الكيميائية من عدمه.

واختتم البيان قائلا:”ستقوم المملكة المتحدة بإثارة هذه القضية في مجلس الأمن الدولي”.

 

أ ش أ

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