أخبار عاجلة

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر -
عبدالعال يلتقي رئيس مجلس الشورى العُماني في بنجلاديش -
67.3 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي خلال النصف الأول من 2017 -
بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب -
خالد صبرة: رواتب قيادات المترو «ثابتة» منذ 3 سنوات -
238 مليار جنيه إجمالي حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016-2017 -
البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين -
الإحصاء: 4.6% زيادة في قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2014-2015 -
ضابط يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بسوهاج -
السفن العابرة لقناة السويس تطلق صافراتها احتفالا بيوم «الأوتيزم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«فيس بوك وتويتر» عن ضبط صفوت حجازي: «اللي هيرش مرسي بالمية هنرشه بالصبغة»

  • مصر
  • 9
Google+ Print
«فيس بوك وتويتر» عن ضبط صفوت حجازي: «اللي هيرش مرسي بالمية هنرشه بالصبغة» «فيس بوك وتويتر» عن ضبط صفوت حجازي: «اللي هيرش مرسي بالمية هنرشه بالصبغة»
«ظننا أنك راجل ستموت مع من غررت بهم»، «حجازي مبتسم ليه هو بيعمل إعلان 44444»، «على ليبيا رايحين هروب بالملايين»، «المفروض ما تخلعش النقاب يا صفوت لأن خلعه حرام»، «صفوت حجازي: اللي هيرش مرسي بالمية.. هرشه بالصبغة»، «على ليبيا رايحين .. بدوجلاس وصابغين»، «هاتولي دوجلاس». امتلأ موقعا التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر» بالتعليقات الساخرة بعد إلقاء قوات الأمن القبض على الداعية صفوت حجازي، فجر الأربعاء، بعدما قام بتهذيب لحيته. واقترح عبدالقادر إبراهيم في صفحته على «فيس بوك» فتح سجن طرة يوميا 6 ساعات للجمهور لرؤية قادة وأعضاء الإخوان ويشفي صدور أهالي الشهداء. وقال محمود طلبة: «هو مش كان عايز يموت شهيد بيهرب ليه بقى؟ نفسي اللي بيسمعوه يشغلوا عقلهم». في حين أبدى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي تماسكهم واستمرارهم في التظاهر، وقالوا: «كلنا صفوت حجازي، ومستمرون لإسقاط الانقلاب العسكري». فيما تهكم مستخدمون بـ«تويتر» من القبض على «حجازي»، ووصف الفنان محمود العسيلي ابتسامة «حجازي» عند القبض عليه بـ«البلهاء» موضحا: «ليه لما بيتقبض عليهم بيطلعوا كلهم في الصور بابتسامة بلهاء غريبة؟». ووصفه آخرون بـ«المشخصاتي»، حيث قالوا إنه تنكر في شخص فنانين، منهم «ريكو، خالد الصاوي». واستدعى «@myt77» المواقف الطريفة من الفيلم السينمائي «أبوعلي»: «ده صفوت ولد حجازي وﻻ صفوت ولد أبوجليل»، ومثله قال «محمود أبوبكر»: «البوكس اللي جاى من الحمام عليه صفوت حجازي من جدام دقن حجازي ريال مدور ياما خلق ياما صور»، وأكملت «رباب حامد»: «طلعت ياختي الصبغة معاه إنتي يا سودة اللى ظالماه». وطالب «وليد زكي» بأن يكون «أول حاجة الداخلية تسأله على مكان شقة العجوزة؟ بقالي سنتين هاموت ع الإجابة».. كما سخر «أحمد سيد»: «صفوت حجازي: اللي هيرش مرسي بالمية.. هرشه بالصبغة»، في إشارة إلى تغييره ملامحه عند توجهه للهرب لخارج . وانتقد مواطن خليجي اسمه «عبدالجليل مدخلي» مواقف «حجازي» قائلا: «صفوت حجازي أين الممانعة والمقاومة»، في إشارة إلى حديثه في السابق عن أن الداخلية لا يمكنها القبض عليه وأنه لن يقف أمام القضاء إلا جثة هامدة. واعتبر «سمير سليم» أن صفوت حجازي «ظن أن الفوضى التى دعا إليها ستنجيه من المحاسبة. يا ليته هذب أخلاقه قبل أن يهذب ذقنه للتخفي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة