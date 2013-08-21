«فيس بوك وتويتر» عن ضبط صفوت حجازي: «اللي هيرش مرسي بالمية هنرشه بالصبغة»

«ظننا أنك راجل ستموت مع من غررت بهم»، «حجازي مبتسم ليه هو بيعمل إعلان 44444»، «على ليبيا رايحين هروب بالملايين»، «المفروض ما تخلعش النقاب يا صفوت لأن خلعه حرام»، «صفوت حجازي: اللي هيرش مرسي بالمية.. هرشه بالصبغة»، «على ليبيا رايحين .. بدوجلاس وصابغين»، «هاتولي دوجلاس». امتلأ موقعا التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر» بالتعليقات الساخرة بعد إلقاء قوات الأمن القبض على الداعية صفوت حجازي، فجر الأربعاء، بعدما قام بتهذيب لحيته. واقترح عبدالقادر إبراهيم في صفحته على «فيس بوك» فتح سجن طرة يوميا 6 ساعات للجمهور لرؤية قادة وأعضاء الإخوان ويشفي صدور أهالي الشهداء. وقال محمود طلبة: «هو مش كان عايز يموت شهيد بيهرب ليه بقى؟ نفسي اللي بيسمعوه يشغلوا عقلهم». في حين أبدى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي تماسكهم واستمرارهم في التظاهر، وقالوا: «كلنا صفوت حجازي، ومستمرون لإسقاط الانقلاب العسكري». فيما تهكم مستخدمون بـ«تويتر» من القبض على «حجازي»، ووصف الفنان محمود العسيلي ابتسامة «حجازي» عند القبض عليه بـ«البلهاء» موضحا: «ليه لما بيتقبض عليهم بيطلعوا كلهم في الصور بابتسامة بلهاء غريبة؟». ووصفه آخرون بـ«المشخصاتي»، حيث قالوا إنه تنكر في شخص فنانين، منهم «ريكو، خالد الصاوي». واستدعى «@myt77» المواقف الطريفة من الفيلم السينمائي «أبوعلي»: «ده صفوت ولد حجازي وﻻ صفوت ولد أبوجليل»، ومثله قال «محمود أبوبكر»: «البوكس اللي جاى من الحمام عليه صفوت حجازي من جدام دقن حجازي ريال مدور ياما خلق ياما صور»، وأكملت «رباب حامد»: «طلعت ياختي الصبغة معاه إنتي يا سودة اللى ظالماه». وطالب «وليد زكي» بأن يكون «أول حاجة الداخلية تسأله على مكان شقة العجوزة؟ بقالي سنتين هاموت ع الإجابة».. كما سخر «أحمد سيد»: «صفوت حجازي: اللي هيرش مرسي بالمية.. هرشه بالصبغة»، في إشارة إلى تغييره ملامحه عند توجهه للهرب لخارج مصر. وانتقد مواطن خليجي اسمه «عبدالجليل مدخلي» مواقف «حجازي» قائلا: «صفوت حجازي أين الممانعة والمقاومة»، في إشارة إلى حديثه في السابق عن أن الداخلية لا يمكنها القبض عليه وأنه لن يقف أمام القضاء إلا جثة هامدة. واعتبر «سمير سليم» أن صفوت حجازي «ظن أن الفوضى التى دعا إليها ستنجيه من المحاسبة. يا ليته هذب أخلاقه قبل أن يهذب ذقنه للتخفي».إعلان - Ads إعلان - Ads
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