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«الأناضول»: الكويت أرسلت لمصر 1.25 مليون برميل نفط خام و20 ألف طن سولار

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«الأناضول»: الكويت أرسلت لمصر 1.25 مليون برميل نفط خام و20 ألف طن سولار «الأناضول»: الكويت أرسلت لمصر 1.25 مليون برميل نفط خام و20 ألف طن سولار

قال مصدر نفطي مسؤول بمؤسسة البترول الكويتية إن بلاده أرسلت لمصر نحو 1.25 مليون برميل نفط خام، و20 ألف طن سولار، وفقًا للجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه مع هيئة البترول المصرية.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الكويت تدرس عرضًا مصريًا بزيادة شحنات السولار إلى 300 ألف طن، وزيادة كميات النفط الخام إلى 5.5 مليون برميل.

وأشار إلى أن الطلب المصري لا يزال قيد الدراسة، متوقعًا البت في الطلب المصري خلال أيام قليلة لكن من الصعب التنبؤ بالقرار لأنه في يد لجنة متخصصة.

وأوضح أن الكويت درست جيدًا احتياجات من الشحنات النفطية، وتحاول الإسراع قدر الإمكان في إرسال الشحنات المتفق عليها بين الطرفين.

وكانت دولة الكويت قد وعدت مصر بتقديم مساعدات عاجلة تتضمن 4 مليارات دولار، منها مليار دولار للمشتقات النفطية، هو قيمة 4.5 مليون برميل بترول ترسل على  مدار 3 شهور، بمعدل 50 ألف برميل يوميًا، خلال الفترة من يوليو الماضي إلى سبتمبر المقبل، إضافة إلى 200 ألف طن من السولار خلال الفترة ذاتها.

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