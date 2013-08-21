اختفاء أمين شرطة بالفيوم فى أحداث مركز شرطة كرداسة

خيمت أحداث مركز شرطة كرداسة بظلالها على الفيوم بعد اختفاء شرطى درجة اولى من أبناء المحافظة ، لم يتم العثور له على أثر ، واستنكار الأهالي للطريقة البشعة التي قتل بها العقيد عامر عبد المفصود نائب مأمور المركز وزملاءه ، والذي عمل بأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة أكثر من 10 سنوات كان يرتبط خلالها بعلاقات طيبة بالجميع .

يقول سيد محمد محمود 55 سنة فلاح ومقيم الوحدة المحلية لقرية بيهمو بسنورس ، إن ابنه ” عماد ” يعمل شرطي درجة أولى بمركز شرطة كرداسة واختفى تماماً يوم الأحداث الدامية بالمركز ولم يعثر له على أي أثر سواء مصاباً بالمستشفيات أو متوفى بالمشرحة أو بمحيط مركز الشرطة .

وأضاف أن ابنه كان يعمل بنوبتجية المركز يوم الثلاثاء الذي سبق الأحداث وكان من المفروض أن يغادر للراحة إلى الفيوم يوم الأربعاء ، لكن مأمور القسم أعلن حالة الطوارئ والغيت الأجازات بالمركز ، وانقطعت الأخبار والاتصالات به من يوم حادث التعدي البشع على المركز.

وأشار محمود عبد الوهاب أن أهالي قرية بيهمو خرجوا في مجموعات للبحث عن ” عماد ” بعد انتهاء الأحداث وراجعوا مستشفيات الشرطة بالعجوزة وأم المصريين ومشرحة زينهم والعديد من المستشفيات التي كان من المرجح نقل حالات الإصابة والوفيات إليها ولم يعثروا له على أثر ، و قال إن البعض الأخر ذهبوا إلى كرداسة وناهيا لعلهم يعثرون على دليل يقودهم إلى الشرطي المفقود دون جدوى !!!

> وأكد ممدوح قطب أن ” عماد ” يحظى بحب وتقدير أهالي القرية جميعا ومثال للأخلاق العالية وحب الناس وأنه متزوج ولديه طفلين علاء بالروضة وعلياء عمرها 3 سنوات وطالب وزارة الداخلية بتحمل مسئوليتها والبحث عن الشرطي المفقود .

وقال محمد عبد الوهاب ، أن الفقيد العقيد عامر عبد المقصود عمل بمركزي الشرطة بسنورس وطامية معاون للضبط بسنورس ثم تدرج وعمل نائباً لمأمور المركز ثم نقل للعمل بمركز طامية ، وكان دمث الخلق يتعامل بإنسانية وارتبط بعلاقات طيبة مع الجميع وأهالي الفيوم ومن تعاملوا معه صدموا لبشاعة الحادث .