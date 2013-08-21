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اختفاء أمين شرطة بالفيوم فى أحداث مركز شرطة كرداسة

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اختفاء أمين شرطة بالفيوم فى أحداث مركز شرطة كرداسة اختفاء أمين شرطة بالفيوم فى أحداث مركز شرطة كرداسة

عماد شرطى كرداسة المفقود فى الأحداثخيمت أحداث مركز شرطة كرداسة بظلالها على الفيوم بعد اختفاء شرطى درجة اولى من أبناء المحافظة ، لم يتم العثور له على أثر ، واستنكار الأهالي للطريقة البشعة التي قتل بها العقيد عامر عبد المفصود نائب مأمور المركز وزملاءه ، والذي عمل بأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة أكثر من 10 سنوات كان يرتبط خلالها بعلاقات طيبة بالجميع .

يقول سيد محمد محمود 55 سنة فلاح ومقيم الوحدة المحلية لقرية بيهمو بسنورس ، إن ابنه ” عماد ” يعمل شرطي درجة أولى بمركز شرطة كرداسة واختفى تماماً يوم الأحداث الدامية بالمركز ولم يعثر له على أي أثر سواء مصاباً بالمستشفيات أو متوفى بالمشرحة أو بمحيط مركز الشرطة .

وأضاف أن ابنه كان يعمل بنوبتجية المركز يوم الثلاثاء الذي سبق الأحداث وكان من المفروض أن يغادر للراحة إلى الفيوم يوم الأربعاء ، لكن مأمور القسم أعلن حالة الطوارئ والغيت الأجازات بالمركز ، وانقطعت الأخبار والاتصالات به من يوم حادث التعدي البشع على المركز.

وأشار محمود عبد الوهاب أن أهالي قرية بيهمو خرجوا في مجموعات للبحث عن ” عماد ” بعد انتهاء الأحداث وراجعوا مستشفيات الشرطة بالعجوزة وأم المصريين ومشرحة زينهم والعديد من المستشفيات التي كان من المرجح نقل حالات الإصابة والوفيات إليها ولم يعثروا له على أثر ، و قال إن البعض الأخر ذهبوا إلى كرداسة وناهيا لعلهم يعثرون على دليل يقودهم إلى الشرطي المفقود دون جدوى !!!
> وأكد ممدوح قطب أن ” عماد ” يحظى بحب وتقدير أهالي القرية جميعا ومثال للأخلاق العالية وحب الناس وأنه متزوج ولديه طفلين علاء بالروضة وعلياء عمرها 3 سنوات وطالب وزارة الداخلية بتحمل مسئوليتها والبحث عن الشرطي المفقود .

وقال محمد عبد الوهاب ، أن الفقيد العقيد عامر عبد المقصود عمل بمركزي الشرطة بسنورس وطامية معاون للضبط بسنورس ثم تدرج وعمل نائباً لمأمور المركز ثم نقل للعمل بمركز طامية ، وكان دمث الخلق يتعامل بإنسانية وارتبط بعلاقات طيبة مع الجميع وأهالي الفيوم ومن تعاملوا معه صدموا لبشاعة الحادث .

 

والد الشرطى المفقود

 

الوالد و الجار

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