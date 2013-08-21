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حبس القيادي الإخواني بطل فيديوهات تعذيب المتظاهرين بالاتحادية 15 يوم

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حبس القيادي الإخواني بطل فيديوهات تعذيب المتظاهرين بالاتحادية 15 يوم حبس القيادي الإخواني بطل فيديوهات تعذيب المتظاهرين بالاتحادية 15 يوم

21 أغسطس 2013 | 12:53 مساءً

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أحداث الاتحادية أمرت نيابة الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح بحبس علاء حمزة قيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وبطل فيديوهات تعذيب معارضي الإخوان، واستجوابهم لإجبارهم على الإدلاء بأسباب اشتراكهم في أحداث اشتباكات الاتحادية التي دارت 5 ديسمبر الماضى، والتي راح ضحيتها 10 أشخاص، فيما أصيب العشرات في تلك الأحداث، 15 يوم علي ذمة التحقيق.

وكانت النيابة، أمرت بإخلاء سبيل المتهم في مايو الماضي عقب سداد كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، حيث أنكر ارتكابه للواقعة، مؤكدًا أنه لم يلقِ القبض على أحد، وكان يقوم فقط باستجوابهم حول سبب تواجدهم بمحيط الاتحادية، مشيرًا إلى أنه لم يقم بتعذيبهم، ثم قررت النيابة في يونيو الماضي إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه تهمتي ضبط واحتجاز أشخاص بدون وجه حق.

وكان عدد من أنصار الإخوان قد تمكنوا من إلقاء القبض على العشرات من معارضي مرسي، وقام بعضهم بتعذيبهم ثم سلموهم إلى قوات الشرطة، وكان من ضمن هؤلاء شخص من جماعة الإخوان المسلمين يدعى علاء حمزة “ملتح” قد ظهر في العديد من الفيديوهات التى بثتها القنوات التليفزيونية أثناء قيامه بتعذيب المواطنين، في محاولة لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات تفيد بأنهم ممولون من قبل رموز سياسية للاشتراك في أحداث الاتحادية .

عاجل 2013-08-21

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