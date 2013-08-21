حبس 6 أشخاص فى أحداث التعدى على محلات الإخوان بالمنوفية

قررت النيابة الكلية بشبين الكوم برئاسة المستشار وسام هدهود حبس 6 متهمين فى وقائع التعدى على محلات وممتلكات عناصر جماعة الإخوان 4 أيام على ذمة التحقيقات التى باشرها كل من عنتر حشيش وأحمد البنهاوى وإسلام حازم فريق عمل نيابة شبين الكوم للتحقيق فى قيام المتهمين بإشعال النار فى 13 محلاً تابعين للإخوان.

> وكان المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم قد ألقى القبض على المتهمين إثر ملاحقات أمنية وتم عرضهم على نيابة شبين الكوم التى بنشرت التحقيق.