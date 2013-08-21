تلقى أوراق المرشحين للكليات فرع الجامعة بالوادى الجديد‎

صرح القذافى خلف عبد الوهاب المتحدث الرسمى بكلية التربية بالوادى الجديد ان كليات التربية والآداب والتربية الرياضية والزراعة والطب البيطرى التابعة لفرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد بدأت فى تلقى قبول اوراق طلاب المرحلة الاولى والذين تم ترشيحهم للقبول بكليات الوادى الجديد ، حيث تم الاعلان عن استعداد المكاتب المختصة بشئون الطلاب بكلية التربية بالوادى الجديد لتلقى أوراق الطلاب بالإضافة إلى المرشحين لكليتى الطب البيطرى والزراعة .

وتم الاتفاق على أن يكون موعد الاختبارات الشخصية للمقبولين بكلية التربية يومى 15 و16 سبتمبر المقبل وقال ان اوراق القبول تتضمن اصل شهادات الميلاد- والثانوية العامة- والرقم القومى للذكور – والرقم القومى للوالد بالنسبة للفتيات هذا بالإضافة إلى 6 صور شخصية .