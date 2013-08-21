أخبار عاجلة

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر -
عبدالعال يلتقي رئيس مجلس الشورى العُماني في بنجلاديش -
67.3 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي خلال النصف الأول من 2017 -
بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب -
خالد صبرة: رواتب قيادات المترو «ثابتة» منذ 3 سنوات -
238 مليار جنيه إجمالي حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016-2017 -
البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين -
الإحصاء: 4.6% زيادة في قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2014-2015 -
ضابط يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بسوهاج -
السفن العابرة لقناة السويس تطلق صافراتها احتفالا بيوم «الأوتيزم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خبراء فى جراحة القلب والعمود الفقرى بمستشفيات القوات المسلحة

Google+ Print
خبراء فى جراحة القلب والعمود الفقرى بمستشفيات القوات المسلحة خبراء فى جراحة القلب والعمود الفقرى بمستشفيات القوات المسلحة

يستضيف مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية من 23 حتى 30 أغسطس الحالى د. وديع ديمترى أستاذ جراحة القلب والصدر بالمملكة المتحدة ويقوم بإجراء عمليات زرع الشرايين التاجية بطريقة القلب النابض.

كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى فى الفترة من 31 أغسطس الجارى وحتى 8 سبتمبر المقبل الدكتور هارتمون نيومان أستاذ أمراض العمود الفقرى بألمانيا يقوم بعلاج حالات الانزلاق الغضروفى وضيق قناة النخاع الشوكى والالتصاقات ما بعد عمليات العمود الفقرى بدون تدخل جراحى.

ويستضيف مركز الطب الطبيعى والتأهيلى بالعجوزة فى الفترة من 2 وحتى 15 سبتمبر المقبل الدكتور مارتن رايموند مكليلاند أستاذ الطب الطبيعى والتأهيلى وخبير أمراض العمود الفقرى بإنجلترا.

وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء يوميا عدا العطلات الرسمية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365