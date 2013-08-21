خبراء فى جراحة القلب والعمود الفقرى بمستشفيات القوات المسلحة

يستضيف مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية من 23 حتى 30 أغسطس الحالى د. وديع ديمترى أستاذ جراحة القلب والصدر بالمملكة المتحدة ويقوم بإجراء عمليات زرع الشرايين التاجية بطريقة القلب النابض.

كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى فى الفترة من 31 أغسطس الجارى وحتى 8 سبتمبر المقبل الدكتور هارتمون نيومان أستاذ أمراض العمود الفقرى بألمانيا يقوم بعلاج حالات الانزلاق الغضروفى وضيق قناة النخاع الشوكى والالتصاقات ما بعد عمليات العمود الفقرى بدون تدخل جراحى.

ويستضيف مركز الطب الطبيعى والتأهيلى بالعجوزة فى الفترة من 2 وحتى 15 سبتمبر المقبل الدكتور مارتن رايموند مكليلاند أستاذ الطب الطبيعى والتأهيلى وخبير أمراض العمود الفقرى بإنجلترا.

وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء يوميا عدا العطلات الرسمية.

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