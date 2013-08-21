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خالد مشعل يزور الخرطوم الأسبوع المقبل

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خالد مشعل يزور الخرطوم الأسبوع المقبل خالد مشعل يزور الخرطوم الأسبوع المقبل

ذكرت صحيفة (الخرطوم) الصادرة اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر - وصفتها بالمطلعة - أن ترتيبات تجرى حاليا وسط تكتم شديد لاستقبال رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، والذى من المنتظر وصوله للخرطوم الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر، إن مشعل الذى يحيط تحركاته بسياج عال من السرية أجرى اتصالات بقيادات إسلامية معروفة فى ، كما شملت اتصالاته قادة فى حزب المؤتمر الشعبى نقل فيها تعازيه لرحيل القيادى ياسين عمر الإمام.

وأشارت إلى أن مشعل أبلغ تلك القيادات رغبته فى أداء العزاء بالشيخ ياسين فى الخرطوم، ولكنه لم يحدد موعدا بعينه، ورجحت اكتمال زيارته الأسبوع المقبل، مؤكدة أن لقاءاته ستشمل مسئولين فى الحكومة، ولكنها فى الغالب لن تكون علنية حسب المصادر.

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مصر 365

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