العربى يندد بقصف النظام السورى منطقة الغوطة بالأسلحة الكيماوية

ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربى، بالجريمة المروعة التى أودت فجر اليوم الأربعاء بحياة المئات من المدنيين السوريين الأبرياء جراء استخدام الغازات السامة، وعمليات القصف الوحشى التى أصابت الغوطة الشرقية.

واستغرب العربى فى بيان صحفى اليوم، وقوع هذه "الجريمة النكراء أثناء وجود فريق المفتشين الدوليين التابع للأمم المتحدة فى دمشق، والمكلف بالتحقيق فى استخدام الأسلحة الكيميائية".

وطالب فريق المفتشين بالتوجه فورا إلى الغوطة الشرقية للاطلاع على حقيقة الأوضاع والتحقيق فى ملابسات "هذه الجريمة التى تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولى الإنسانى، ويتوجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية الدولية".

وناشد الأمين العام الأجهزة والهيئات الطبية ومنظمات الإغاثة العربية والدولية، وفى مقدمتها أجهزة الأمم المتحدة المعنية بهذا الشأن، التدخل فورا من أجل المساعدة فى إنقاذ المصابين والاطلاع على حقيقة الأوضاع فى المناطق المتضررة.

وكان ناشطون سوريون قالوا فى وقت سابق اليوم إن النظام السورى استخدم الغازات السامة فى قصفه للغوطة بريف دمشق، كما أكد الناشطون سقوط أكثر من 500 قتيل فى هذا القصف.