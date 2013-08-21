توقف صادرات نفط كركوك لتفجير الخط الناقل بـ 4عبوات ناسفة

أفاد مصدر فى شركة نفط الشمال بمحافظة كركوك اليوم، الأربعاء، بأن صادرات نفط كركوك إلى تركيا توقفت إثر تفجير الأنبوب الناقل بأربع عبوات ناسفة فى محافظتى نينوى وصلاح الدين، فيما أكد عدم تأثر عملية التصدير والتحميل من ميناء جيهان التركى لوجود كميات كبيرة من المخزون هناك.

وقال المصدر، فى تصريح لـ"السومرية نيوز"، إن "عملية ضخ النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركى توقفت، صباح اليوم، بسبب تفجير الأنبوب الناقل للنفط بأربع عبوات ناسفة فى محافظتى نينوى وصلاح الدين".

وبين المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأنبوب استهدف بعبوة ناسفة فى منطقة الفتحة التابعة إداريا لمحافظة صلاح الدين، وثلاث عبوات أخرى فى قضاء الحضر جنوبى محافظة نينوى".

وأشار إلى أن "عملية التصدير لن تتأثر لوجود كميات كبيرة من المخزون النفطى فى مستودعات ميناء جيهان، وأن عمليات تحميل السفن الناقلة للنفط مستمرة ولن تتأثر هى الأخرى بهذا التوقف الذى يحدث بين الحين والآخر".

يشار إلى أن هذا التفجير هو الثالث من نوعه الذى يتعرض له الأنبوب الناقل للنفط فى محافظة نينوى خلال الشهر الجارى.