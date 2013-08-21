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تونس ترفع رسوم تأشيرة دخول المصريين لـ1000 جنيه بدلاً من 200 جنيه

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تونس ترفع رسوم تأشيرة دخول المصريين لـ1000 جنيه بدلاً من 200 جنيه تونس ترفع رسوم تأشيرة دخول المصريين لـ1000 جنيه بدلاً من 200 جنيه

قررت السلطات التونسية رفع قيمة الرسوم المفروضة على المواطنين المصريين الراغبين فى الحصول على تأشيرة الدخول لتونس (من 200 جنيه إلى ما يعادل 1000 جنيه مصرى)، أى خمسة أضعاف الرسوم السابقة.

وأكد مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار جاء على خلفية اعتراض التونسية على فض اعتصامى الإخوان بميدانى "رابعة العدوية – نهضة "، وأن وزير الخارجية المصرى نبيل فهمى، قرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع دولة تونس اعتبارا من أول أكتوبر 2013، موضحا أن العلاقات السياحية بين البلدين ستتأثر بشكل كبير بعد قرار رفع سعر التأشيرة من الجانبين.

يذكر أن راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة الإسلامية، دعا إلى التمسك بزمام الحكم فى تونس، ودعا مختلف الأطياف السياسية فى بلاده إلى الاتعاظ مما حدث فى مصر، والدخول فى حوار.

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مصر 365

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