"التموين" تنسق مع شركات الملاحة الوطنية لنقل السلع الإستراتيجية

عقد اللواء محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا، مساء أمس الثلاثاء، مع بعض رؤساء مجالس إدارات الشركات الوطنية المتخصصة فى أعمال النقل البحرى، لمناقشة أهم المشاكل التى تواجه شركات الملاحة الوطنية المصرية، وسبل دعم التعاون معها لتأمين نقل السلع الإستراتيجية، وفى مقدمتها القمح المستورد من الخارج.

وأكد "أبو شادى"، خلال الاجتماع، على ضرورة دعم الأسطول المصرى للنقل البحرى ودوره الهام فى نقل السلع الإستراتيجية المستوردة إلى مصر، وذلك فى إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى دعم كافة قطاعات الاقتصاد القومى فى مختلف المجالات.