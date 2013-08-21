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مقتل شخص وإصابة 40 في تفجير سيارة ملغومة بمدينة العمارة العراقية

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مقتل شخص وإصابة 40 في تفجير سيارة ملغومة بمدينة العمارة العراقية مقتل شخص وإصابة 40 في تفجير سيارة ملغومة بمدينة العمارة العراقية

كتب : رويترز منذ 19 دقيقة

قال مسؤولون محليون إن سيارتين ملغومتين انفجرتا في تتابع سريع بمدينة العمارة التي تسكنها أغلبية شيعية في جنوب العراق يوم الثلاثاء (20 أغسطس) ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 40 آخرين.

وقال المسؤولون، إن القنبلتين وضعتا داخل سيارتين متوقفتين في مرأب وانفجرتا بفارق 10 دقائق في وسط مدينة العمارة على بعد 300 كيلومتر إلى الجنوب من بغداد.

وقال شاهد عيان إن الانفجار كان قويا جدا وسبب خسارة هائلة في المرأب والسيارات.

وقال أحد السكان في المنطقة التي وقع فيها الانفجار إنه كان انفجارا مزدوجا وهرع الناس إلى المكان ويظهر هذا أنهم لا يتعلمون من تفجيرات سابقة.

وفي هجوم آخر قالت مصادر طبية وأمنية إن قنبلتين أخريين انفجرتا في محافظة الناصرية المجاورة مما أسفر عن إصابة نحو 12 شخصا.

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