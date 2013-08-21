الحجرف: إلغاء «فصل الطالب عن والده المعلم» ... احتراماً للقضاء

| كتب علي التركي |

> أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف أنه سيصدر قرارا شاملا بإلغاء قرار فصل الطالب عن ولي أمره المعلم في المدرسة الواحدة احتراما للقضاء ولأحكام سلطته، «رغم تمسكنا بوجهة نظرنا في مثل هذا التوجه».> وبهذا التصريح يكون الوزير الحجرف قد حسم اللغط الدائر في الوسط التربوي بشأن هذا القرار معلنا «لن نتردد في اتخاذ اي قرار لمصلحة ابنائنا الطلبة والمنظومة التربوية، مع قناعة الوزارة في الامور التعليمية والفنية».> وكشف الحجرف في تصريح للصحافيين خلال الجولة التي قام بها ظهر امس على عدد من مدارس منطقة العاصمة التعليمية، برفقة عدد من قياديي وزارة التربية> ان الدفعة الثانية من المحالين للتقاعد لن تقتصر فقط على الادارات المدرسية، بل ستشمل مديري الادارات المركزية، ومراقبي المراحل التعليمية، بحيث لا تحدث اي ربكة في الميدان التربوي والتعليمي. مشيرا الى ان الدفعة الاولى من المحالين سيتم ابلاغهم الاسبوع المقبل على ابعد تقدير، على ان تكون الكشوفات جاهزة في الاول من سبتمبر المقبل. مؤكدا انه سيكون هناك بديل لكل شخص يحال الى التقاعد، لضمان استمرارية الدراسة بانسيابية، ومن دون وجود اي عراقيل.> وحول مقترح الاستعاضة باختبارات التوفل بديلا عن اختبارات اللغة الانجليزية، قال الحجرف ان المشروع سيكون في صالح الطلبة، وتهيئتهم للحياة الجامعية، حيث ان الطالب يضطر الى دراسة اللغة الانجليزية لمدة 12 عاما، وبعد ذلك يحضر لاختبارات التوفل اوغيرها للحصول على القبول، ولكن وفق هذا المقترح اذا طبق نكون قد سهلنا عليهم القبول والتسجيل، ليضمنوا الاستمرار في حياتهم الجامعية بسهولة ومن دون وجود اي عوائق تذكر.> وحول الاستعدادات في منطقة العاصمة التعليمية، أوضح الوزير انه استمع الى شرح من المسؤولين في المنطقة، واطلعنا على التقارير المعدة بخصوص التجهيزات للعام الدراسي المقبل، لنضمن انطلاقة عام دراسي سلس للطلبة والهيئات التعليمية والادارية، ولا سيما ان بداية العام الدراسي تشكل بدء الحياة في كثير من مناحي الحياة في المجتمع. مؤكدا انه سيواصل جولاته على بقية المناطق التعليمية الست للاطمئنان على سير العمل فيها مبكرا.> وكانت مديرة منطقة العاصمة التعليمية بالإنابة منى الصلال قد قدمت تقريرا مفصلا عن استعدادات المنطقة للعام الدراسي 2014/2013 ذكرت فيه ان المنطقة ستفتتح عددا من المدارس الجديدة في مناطق مختلفة وهي : روضة الديم، ومدرسة حمود الابراهيم الابتدائية بنين، ومدرسة سعود الحريجي المتوسطة بنين، وثانوية عقاب الخطيب بنين، وثانوية منيرة الصباح بنات، في منطقة جابر الاحمد، اضافة الى روضة المقدسي في كيفان، ومتوسطة اميمة بنت ربيعة بنات في قرطبة.> واشارت الى ان هناك عددا من الفصول الانشائية التي تم تجهيزها، واخرى تأخرت في بعض المدارس، حيث سيتم رفع الكثافات الطلابية فيها اذا لزم الامر وهي خولة المشتركة بنات بمنطقة الشويخ، ومدرسة البيروني المتوسطة بنين بقرطبة، وعبد اللطيف النصف بنين في اليرموك.> وأوضحت في تقريرها انه جارٍ متابعة اعمال الصيانة، حيث تم جلب ثلاثة عروض اسعار لاعمال الصيانة الطارئة وفق الاتفاق مع الوزارة، ومتابعة قطاع المنشات التربوية، والادارة المالية لانجاز الامور والبدء بالاعمال.> وبالنسبة لمعدات التقنيات والمكتبات، بينت الصلال انه تم استلام العهد عن طريق الاستمارات، على ان يتم التوريد مع بدء عمل الادارات المدرسية، اما المشاريع التربوية فقد تمت المخاطبة ومتابعة الموضوع مع الجهات المختصة بالوزارة، وبخصوص المكتبات فسيتم التوريد مع بداية الاسبوع المقبل.> وبشأن توفير برادات مياه والتكييف، لفتت الصلال انه بناء على اجتماع الوكيل المساعد للمنشات التربوية، تم توفير 2000 وحدة تكييف لجميع مدارس المناطق التعليمية، وبالنسبة لمنطقة العاصمة تم تخصيص 400 وحدة تكييف، وعليه سيتم صيانة الوحدات الموجودة من قبل عقود التكييف لحين توفر الميزانية.

خطر على الطلبة

>في جولته بمدرسة فهد العسكر أطال الوزير الحجرف النظر في بعض جذوع الاشجار الساقطة في فناء المدرسة، وطلب من مراقبة الصيانة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لانها قد تمثل خطرا وفق قوله على أرواح الطلبة.

جولة الوزير

>شمل الوزير الحجرف بجولته التفقدية مبنى منطقة العاصمة التعليمية ثم روضة المقدسي فمدرسة فهد العسكر واخيرا في مدرسة أميمة بنت ربيعة ليؤكد ان استعدادات العاصمة مطمئنة وتبشر بالخير.

النظام الموحد

>أكد الوزير موافقته على جميع التعديلات التي أجرتها لجان الوزارة في ما يتعلق بوثيقة المرحلتين الابتدائية والثانوية ومنها تعديلات النظام الموحد ولكنه نفى اعتمادها رسميا من قبله حتى الآن.