الخرطوم تنفي ضلوع سودانيين في «أحداث العنف» بمصر

نفت وزارة الخارجية السودانية ضلوع أو تورط مواطنين سودانيين في أحداث العنف التي تشهدها مصر، مؤكدة عدم تلقيها أي معلومات من جهة رسمية في مصر حول هذا الأمر.

ونقلت صحيفة «الأهرام اليوم» السودانية في عددها الصادر، الأربعاء، عن السفير أبوبكر الصديق، الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، قوله «إن الوزارة اطمأنت على أوضاع السودانيين بمصر وتأكدت من عدم وجود أدنى خطر عليهم».

وأشار إلى أن السفارة السودانية بالقاهرة خصصت خطًا ساخنًا لتلقي البلاغات في حالة تعرض السودانيين للخطر.

كانت أنباء تواترت مؤخرًا حول إلقاء القبض على قناص يحمل الجنسية السودانية يوجه طلقات نحو أفراد أمن مصريين.