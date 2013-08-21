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نمو قوى لمبيعات أجهزة سامسونج المنزلية فى أوروبا خلال النصف الأول

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نمو قوى لمبيعات أجهزة سامسونج المنزلية فى أوروبا خلال النصف الأول نمو قوى لمبيعات أجهزة سامسونج المنزلية فى أوروبا خلال النصف الأول

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية للإلكترونيات نمو مبيعاتها فى السوق الأوروبية خلال النصف الأول من العام الحالى، بمعدل أعلى من معدل نمو السوق الأوروبية ككل.

وبلغت حصة سامسونج فى سوق الثلاجات الأوروبية 11.3% فى الأشهر الستة الأولى من العام الحالى لتحتل المرتبة الأولى.

وقد احتلت سامسونج المرتبة الأولى فى العام الماضى من حيث حصتها فى السوق الأوروبية للسنة الثالثة على التوالى.

وارتفعت مبيعات غسالة الملابس لسامسونج خلال النصف الأول بنسبة 49% عن نفس الفترة من العام الماضى.

وبهذا احتلت سامسونج المرتبة الثالثة فى يونيو الماضى من حيث حصتها فى السوق الأوروبية للغسالات.

ووصلت حصة سامسونج فى سوق الأفران إلى 16.8% خلال النصف الأول من هذا العام للسنة الخامسة على التوالى.

ومن المتوقع أن تطرح سامسونج منتجات جديدة مستهدفة المستهلك الأوروبى فى المعرض الدولى للمنتجات الإلكترونية فى برلين بألمانيا فى السادس من الشهر المقبل.

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