"حماية المنافسة" يحذر المدارس من تحديد أماكن لشراء الزى المدرسى

وجه جهاز حماية المنافسة رسالة تحذيرية لجميع المدارس تنص على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم بخصوص الزى المدرسى، والتى سبق أن قام جهاز حماية المنافسة بالتنسيق مع الوزارة لإصدارها وتعميمها على المدارس العامة والخاصة، وتنص التعليمات على عدم إلزام ولى الأمر بشراء الزى المدرسى من مكان محدد أو مورد محدد، بل يتم تحديد الزى فقط دون التقيد بوضع علامة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك.

وأكدت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن وزارة التربية والتعليم قد سبق وأصدرت توجيهات مشددة لجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بجميع أنواعها (عربى- لغات- مدارس ذات طبيعية خاصة)، بضرورة الالتزام بقانون حماية المنافسة فى موضوع الزى المدرسى، من خلال تحديد مواصفات الزى بمعرفة إدارة المدرسة، وإثباتها فى اللائحة الداخلية للمدرسة، على ألا يتم تغيير هذه المواصفات قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل، وأن يتم التعديل ابتداءً من الصف الأول من كل مرحلة، ولا يتم بيع هذا الزى داخل سور المدرسة، ويتم شراؤه بمعرفة أولياء الأمور دون تدخل من إدارة المدرسة.

وشددت الجرف فى بيان لها اليوم، على أنه فى حالة مخالفة التعليمات المشار إليها سيتم اتخاذ إجراءات رادعة فى مواجهة المخالف من قِبَل جهاز حماية المنافسة ووزارة التربية والتعليم، كما يحث الجهاز أولياء الأمور التقدم ببلاغات إلى الجهاز أو الوزارة فى حالة مخالفة التعليمات المشار إليها من جانب أى مدرسة على مستوى الجمهورية.