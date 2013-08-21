أهالي أشمون يطاردون قيادات الإخوان.. ويجبرون أصحاب المحال منهم على إغلاقها

كتب : محمود الحصرى وسحرعون الأربعاء 21-08-2013 09:36

اقتحم المئات من أبناء مركز أشمون بمحافظة المنوفية، منزل وعيادة الدكتور يونس عواد قيادى بحزب الحرية والعدالة بأشمون، وأيضا مكتب المحاميين أحمد بدر الدين ابن شقيق القيادى أشرف بدر الدين، وسعيد عبد العال، وهما قياديان بحزب الحرية والعداله بأشمون، كما قام الأهالى بإجبار أصحاب المحلات التابعة للإخوان على إغلاقها، مثل محلات التوحيد والنور ومحل للأدوات الكهربائية ملك محسن النحاس قيادى بحزب الحرية والعداله بأشمون، وتقديم تحذير شديد اللهجة لهم بعدم فتحها بدلا من التحطيم أو الحرق.