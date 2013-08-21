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شباب "الوفد" بأسيوط: دعوات انفصال الصعيد عن مصر خيانة عظمى.. ويجب إسقاط الجنسية عمن أطلقها

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شباب "الوفد" بأسيوط: دعوات انفصال الصعيد عن مصر خيانة عظمى.. ويجب إسقاط الجنسية عمن أطلقها شباب "الوفد" بأسيوط: دعوات انفصال الصعيد عن مصر خيانة عظمى.. ويجب إسقاط الجنسية عمن أطلقها

كتب : سعاد أحمد منذ 59 دقيقة

أكد شباب حزب الوفد بأسيوط أن دعوات انفصال الصعيد عن تبث روح الفرقة والانقسام بين الشعب المصري، وربما يقف وراءها من لا يريد الخير لمصر، وترتبط مصالحه الدنيئة مع مصالح الدول المعادية لمصر، والتي سعت لتقسيم السودان قبل ذلك، ونجحت في إتمام مخططها.

وصرح عقيل إسماعيل عقيل، القيادي بشباب حزب الوفد بأسيوط، أن تلك الدعوات الهدامة تستوجب محاكمة من أطلقها بتهمة الخيانة العظمى لمصر، مؤكدًا أن تلك الجماعات والتنظيمات تستغل الجهل والفقر وتدني مستوى التعليم في الصعيد لنشر تلك الدعوات المشبوهة.

وقال محمود معوض نفادي، القيادي بالحزب، إن "هؤلاء الخونة لا يعرفون من هم أهل الصعيد، فهم أكثر المصريين ارتباطًا بتراب مصر ونيلها وأرضها، وأهل الصعيد رغم ما يعانوه من تهميش قد يكون متعمدًا من بعض الحكومات المتعاقبة على حكم مصر، لكن لن يقبلوا في الاشتراك أبدًا في هذا المخطط القذر الذي يسعى إلى تقسيم مصر".

وطالب إسلام سعد خشبة، القيادي بالحزب، بالاهتمام بالصعيد وأهله وشبابه، لأن تلك الجماعات تستغل إهمال الحكومة والفقر والبطالة وتنشر أفكارها الهدامة ضد الوطن، وتحاول جاهدة زعزعة التماسك والترابط، وهي مخططات خارجية تنفذها عناصر داخلية خائنة لمصر تستوجب المحاكمة العاجلة وإسقاط جنسية من أطلقها دون تردد أو إبطاء حتى لا نعطي فرصة للمتآمرين في تنفيذ هذا المخطط.

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