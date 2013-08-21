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القبض على المستشار الإعلامى لـ"الحرية والعدالة" مراد على فى مطار القاهرة

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القبض على المستشار الإعلامى لـ"الحرية والعدالة" مراد على فى مطار القاهرة القبض على المستشار الإعلامى لـ"الحرية والعدالة" مراد على فى مطار القاهرة

ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الأربعاء مراد محمد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، فى أثناء محاولته السفر علي الطائرة الإيطالية المتجهة إلي روما صباح اليوم، حيث إن اسمة كان مدرجا على قوائم المنع من السفر بتعليمات من إحدى الجهات السيادية.

أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الرحلة اشتبه ضابط الجوازات في الراكب، وبعرض بياناته علي جميع الجهات السيادية والأمنية، تبين أن اسمه مدرج على قوائم المنع من السفر، وعلى الفور تم منعه واتخاذ الإجراءات القانونية، بعد أمر من اللواء علاء الدين علي، مدير أمن مطار القاهرة الدولي. 

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