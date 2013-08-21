قرعة علنية لـ 5 آلاف وحدة سكنية بالمنيا الجديدة لتحديد دور السكن

طرح 6118 وحدة بالمشروع القومى للإسكان السابق بالمدن الجديدة”63 مترا” بنظام التمويل العقارى

أعلن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستقيم، بالتعاون مع محافظة المنيا، قرعة علنية يدوية، بين 5 آلاف مواطن من محافظة المنيا، سبق تخصيص وحدات سكنية لهم، بمدينة المنيا الجديدة، ضمن المشروع القومي للإسكان السابق، وتم الانتهاء من بنائها، وسيتم إجراء القرعة لتحديد مكان الوحدة السكنية والعمارة لكل من سبق له التخصيص.

وأشار الوزير إلى أن المواطنين المخصص لهم وحدات كانوا يتسابقون على أن تكون وحداتهم في الأدوار المتكررة “الثانى والثالث”، وبعضهم لا يرغب في السكن فى الدور الأرضي أو الأخير، وإيمانًا من الوزارة بضرورة أن تكون كل الإجراءات بشفافية كاملة، فقد تم الترتيب مع محافظ المنيا لإجراء قرعة علنية يدوية، في صناديق شفافة، بين جميع من سبق لهم التخصيص، لتحدد القرعة الوحدة والعمارة التى سيسكن فيها كل مستفيد، دون واسطة أو محاباة، وسيتم تكرار هذا الإجراء مع جميع وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، ليتأكد الجميع أننا لا هدف لنا سوى تحقيق العدالة بين جميع المتعاملين مع الوزارة، وسيتم إجراء القرعة في احتفالية بالمنيا، بأبنائنا الذين يحصلون على وحداتهم.

من ناحية أخرى صرح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك 6118 وحدة سكنية بمساحة 63 مترا، متبقيات من المشروع القومى للإسكان السابق، سيتم طرحها من خلال صندوق التمويل العقاري.

وأوضح الوزير أن هذه الوحدات منها 2868 وحدة بمدينة 6 أكتوبر، و234 وحدة بالعبور، و60 وحدة بالشروق، و1289 بالعاشر من رمضان، و177 وحدة بمدينة 15 مايو، و108 وحدات بالسادات، و72 وحدة ببرج العرب، و252 وحدة ببنى سويف الجديدة، و684 بالمنيا الجديدة، و108 وحدات بأسيوط الجديدة، و36 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، و86 وحدة بالفيوم الجديدة، و144 وحدة سكنية بمدينة قنا الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن صندوق التمويل العقارى سيتولى طرح هذه الوحدات بشروط المشروع القومى للإسكان السابق،وبنظام التمويل العقارى، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال أيام، مؤكدًا أن الوزارة تسابق الزمن حتى يستفيد كل المواطنين بالوحدات السكنية التى يتم الانتهاء منها.