أخبار عاجلة

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر -
عبدالعال يلتقي رئيس مجلس الشورى العُماني في بنجلاديش -
67.3 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي خلال النصف الأول من 2017 -
بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب -
خالد صبرة: رواتب قيادات المترو «ثابتة» منذ 3 سنوات -
238 مليار جنيه إجمالي حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016-2017 -
البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين -
الإحصاء: 4.6% زيادة في قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2014-2015 -
ضابط يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بسوهاج -
السفن العابرة لقناة السويس تطلق صافراتها احتفالا بيوم «الأوتيزم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

وزارة الداخلية تخطر النيابة بالقبض على ” صفوت حجازي”

  • 12
Google+ Print
وزارة الداخلية تخطر النيابة بالقبض على ” صفوت حجازي” وزارة الداخلية تخطر النيابة بالقبض على ” صفوت حجازي”

صفوت حجازي

أخطرت وزارة الداخلية النيابة العامة بقيامها بإلقاء القبض على الدكتور صفوت حجازي، تنفيذًا لأوامر الضبط والإحضار الصادرة من النيابة العامة .

وعلى الفور تم إصدار توجيهات إلى النيابة المختصة للاستعداد للذهاب إلى سجن طره فور وصول “حجازي” من سيوه .

يذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام، في وقت سابق، أحال القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي، الداعية الإسلامي، ومحمد الزناتي، وعبد العظيم إبراهيم “الطبيبين بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية” إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لقيامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية.

وأكد مصدر أمني أن “حجازي” تم ضبطه بواحة “سيوة” التابعة لمحافظة مطروح، وبصحبته أحد المحامين، وذلك قبل هروبه إلى ليبيا، وتبين أنه كان مختبئًا بأحد الأماكن، وقد قام بصبغ شعره وحلق أجزاء من لحيته من أجل التنكر.

وكانت مأمورية من قطاع الأمن العام، والأمن الوطني، استهدفت “حجازي” في عدة أماكن بمدينة نصر، إلا أن معلومات أكدت وجوده في منطقة سيوة بمطروح، وتم استهدف المكان وضبطه.

فيما أكد مصدر أمني أنه يتم الآن نقل الداعية الإسلامي صفوت حجازي بواسطة طائرة عسكرية إلى أحد السجون شديدة الحراسة بالقاهرة لبدء التحقيق معه في التهم الموجهة إليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا