وزارة الداخلية تخطر النيابة بالقبض على ” صفوت حجازي”

أخطرت وزارة الداخلية النيابة العامة بقيامها بإلقاء القبض على الدكتور صفوت حجازي، تنفيذًا لأوامر الضبط والإحضار الصادرة من النيابة العامة .

وعلى الفور تم إصدار توجيهات إلى النيابة المختصة للاستعداد للذهاب إلى سجن طره فور وصول “حجازي” من سيوه .

يذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام، في وقت سابق، أحال القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي، الداعية الإسلامي، ومحمد الزناتي، وعبد العظيم إبراهيم “الطبيبين بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية” إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لقيامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية.

وأكد مصدر أمني أن “حجازي” تم ضبطه بواحة “سيوة” التابعة لمحافظة مطروح، وبصحبته أحد المحامين، وذلك قبل هروبه إلى ليبيا، وتبين أنه كان مختبئًا بأحد الأماكن، وقد قام بصبغ شعره وحلق أجزاء من لحيته من أجل التنكر.

وكانت مأمورية من قطاع الأمن العام، والأمن الوطني، استهدفت “حجازي” في عدة أماكن بمدينة نصر، إلا أن معلومات أكدت وجوده في منطقة سيوة بمطروح، وتم استهدف المكان وضبطه.

فيما أكد مصدر أمني أنه يتم الآن نقل الداعية الإسلامي صفوت حجازي بواسطة طائرة عسكرية إلى أحد السجون شديدة الحراسة بالقاهرة لبدء التحقيق معه في التهم الموجهة إليه.