شركات المقاولات بـ”ابني بيتك” تركب ساعات رقمية للالتزام بمواعيد انتهاء المشروعات

بدأت شركات المقاولات المنفذة لمشروعات المرافق بـ”ابني بيتك”، بمدينة 6 أكتوبر، تركيب “ساعات رقمية” بمواعيد انتهاء المشروعات، تنفيذًا لتعليمات المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى شدد على ضرورة الالتزام بمواعيد نهو المشروعات، وإعلان ذلك على الرأي العام، والمستفيدين بهذه المشروعات الخدمية، ليكون المواطنون مراقبين ومحاسبين لهذه الشركات.

وفي إطار متابعته لعمليات انتهاء المرافق بالمشروع، صرح المهندس محمد نبيه، وكيل وزارة الإسكان، والمكلف من الوزير بمتابعة المشروع، بأنه تم الاتفاق مع شركات المقاولات العاملة بالمشروع على أن تبدأ أعمال الرصف الأسفلتي في مناطق “ابنى بيتك” 1و2و3 بداية من السبت القادم، وفي المنطقة الخامسة خلال 10 أيام، وسيتم العمل تباعًا في باقي المناطق.

وأشار إلى أن شركة المقاولون العرب المنفذة لمرافق منطقتي 5 و7 كثفت من العمالة والمعدات، وتم تكليف مجموعة عمل إضافية للعمل من الساعة السابعة مساء، وحتى السابعة صباحًا بالموقع، وجميع من يعمل بالموقع مصرون على الانتهاء من المشروعات في مواعيدها.