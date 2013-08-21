ننشر قائمة الاتهامات التي توجهها النيابة إلى صفوت حجازي

كشف مصدر قضائي بالنيابة العامة تفاصيل لائحة الاتهامات التى يواجهة الدكتور صفوت حجازى الداعية والعضو بالجماعة الإسلامية وتضمن الأتى “ التحريض علي العنف وإصدار أوامر مباشرة إلي المتظاهرين للانطلاق الى مقر الحرس الجمهورى وإقتحامة لورود معلومات بتواجد الرئيس المعزول محمد مرسي بالمبنى بالتعاون مع كلا من ” الدكتور عصام العريان وعبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعاصم عبدالماجد عضو الجماعة الاسلامية وطارق الزمر عضو تنظيم القاعدة.

كما يواجه حجازي تهمة تكوين تنظيمات إرهابية بسيناء بالاشتراك مع قيادات بالجماعة الأسلامية بسيناء والإعلان بقيامها بتمويل المعارضة السورية لإسقاط الرئيس بشار الأسد ثم قيامهم بالتحول لقتل الجنود المصريين بسيناء بعد إسقاط الجيش للرئيس المعزول محمد مرسي .

ووجهت النيابة لكل من حجازى ومحمد بديع المرشد العم لجماعة الإخوان المسلمين وخيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة ورشاد بيومى نائب مرشد الجماعة وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد البلتاجى القيادى البارز بجماعة الإخوان و محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة ووزير الشباب السابق أسامة ياسين ونائب المرشد محمود عزت ومهدى عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين تهم إصدار أوامر مباشرة لمجموعات مسلحة من جماعة الإخوان المسلمين المتواجدة داخل مكتب الإرشاد بقتل كل من يحاول الاقتراب من المبنى للتظاهر وإطلاق النيران الحى علي مواطنيين عزل .

ويواجة حجازى أيضا تهم تسليح مجموعات إرهابية بأسلحة ومتفجرات لقتل المتظاهريين السلميين في أحداث المنصة، وترويع المواطنيين واستعمال العنف من خلال تحريض المعتصمين للاشتباك مع قوات الشرطة ورجال الجيش، كما تم توجيه لحجازى بالإشتراك مع رئيس الجمهورية وقيادات الإخوان تهم الاشتراك بالأمر المباشر في عمليات القتل التى حدثت للمتظاهرين والتحريض علي العنف من خلال دعوتة لانصارة بالذهاب لقصر الاتحادية لإنقاذ الرئيس مرسي يوم 5 ديسمبر الماضي لقتل المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستورى المكمل الذي أصدرة الرئيس محمد مرسي وأخر شهر نوفمبر الماضي .

كما أشتملت لا ئحة إتهامات “حجازى”علي إصدار أوامر لإنصارة بجميع محافظات مصر للخروج إلي التظاهر وإحداث عمليات شغب بالمحافظات وقطع الطرق والإشتباك مه الأهالي وتعطيل حركة سير المواصلات والتعدى علي رجال الشرطة لمنعهم من القيام بعملهم .

ويواجة حجازى تهم تسخير مجموعات من الأطفال صغار السن للتظاهر في ميدان رابعة العدوية والنهضة مقابل دفع اموال إلي ذويهم وإستخدام أطفال الشوارع المتواجدين ابالملاجئ والشوارع كدروع بشرية لحمايتهم من الشرطة أثناء محاولة فض كلا الميدانيين بالاشتراك مع قيادات الإخوان الصادرة اوامر ضبط وإحضار بحقهم .

كما يواجة حجازى تهم إحتجاز مواطنيين سلميين داخل ميدان رابعة العدوية وممارسة أعمال تعذيب وحرق أجسادهم والتمثيل بها بالميدان حتي يكونوا عبرة لكل من يحاول الوقوف ضد جماعة الإخوان المسلمين او يعارضهم بالراى .

كما قامت النيابة بتوجيه لحجازى تهم التعدى علي النساء والرجال والأطفال من قاطنى العمارات بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر وإثارة الرعب بين الأهالي وإستخادم أسطح المبانى لوضع قناصة لقتل رجال الشرطة والجيش من خلال اطلاق النيران عليهم .

كما يواجة تهم “إصدار فتاوى وهو غير مختص لإثارة الفتنة في البلاد بين المسلميين والمسيحيين والوقيعة بين أفراد الشرطة والجيش من خلال الدعوة للانقلاب علي قياداتهم .