أخبار عاجلة

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر -
عبدالعال يلتقي رئيس مجلس الشورى العُماني في بنجلاديش -
67.3 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي خلال النصف الأول من 2017 -
بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب -
خالد صبرة: رواتب قيادات المترو «ثابتة» منذ 3 سنوات -
238 مليار جنيه إجمالي حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016-2017 -
البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين -
الإحصاء: 4.6% زيادة في قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2014-2015 -
ضابط يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بسوهاج -
السفن العابرة لقناة السويس تطلق صافراتها احتفالا بيوم «الأوتيزم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

حبس مدير مكتب الجمهورية بالبحيرة 4 أيام بتهمة حيازة سلاح

  • 4
Google+ Print
حبس مدير مكتب الجمهورية بالبحيرة 4 أيام بتهمة حيازة سلاح حبس مدير مكتب الجمهورية بالبحيرة 4 أيام بتهمة حيازة سلاح

حامد البربري مدير مكتب الجمهورية بالبحيرة

أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس حامد البربري مدير مكتب الجمهورية بالبحيرة ، الصحفي الذي كان يرافق تامر عبد الرؤوف الصحفي بالأهرام الذي قتل في إطلاق نار عند كمين أمني في محافظة البحيرة أمس الأول.

وقال رئيس المكتب الفني للنائب العام، عدلي السعيد، لأصوات مصرية إنه تقرر حبس مدير مكتب جريدة الجمهورية بالبحيرة، حامد البربرى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة سلاح من دون ترخيص، وخرق حظر التجوال.

وكان البربري يرافق مدير مكتب الأهرام بالمحافظة، تامر عبد الرؤوف، الذي لقي حتفه مساء أمس الأول أثناء مروره بسيارته بكمين للجيش بسيارته في طريق متفرع من طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي أثناء حظر التجوال.

ويجرى ” البربري ” حالياً حراحة غى كتفه أثر الإصابة التي تعرض لها أثناء الحادث في مستشفى دمنهور تحت الحراسة، على أن ينقل للسجن بعد شفائه في حال استمرار قرار حبسه.

ومن جانب أخر وصل الى البحيرة وفد من نقابة الصحفيين يضم خالد البلشى وهشام يونس ، حيث أكد الوفد أنه على تنسيق كامل مع ” ضياء راشون ” نقيب الصحفيين وأنه يتابع باهتمام وضع الزميل ” البربرى ” .

وانكر البربري الاتهامات التى وجهت اليه فيما يتعلق بحيازة سلاح ” بندقية خرطوش ” مؤكداً انه يحمل سلاح مرخص ولكنه لم يكن معه وقت الحادث خاصة انه كان قبلها يحضر اجتماع  مع المحافظ .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا