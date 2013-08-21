حبس مدير مكتب الجمهورية بالبحيرة 4 أيام بتهمة حيازة سلاح

أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس حامد البربري مدير مكتب الجمهورية بالبحيرة ، الصحفي الذي كان يرافق تامر عبد الرؤوف الصحفي بالأهرام الذي قتل في إطلاق نار عند كمين أمني في محافظة البحيرة أمس الأول.

وقال رئيس المكتب الفني للنائب العام، عدلي السعيد، لأصوات مصرية إنه تقرر حبس مدير مكتب جريدة الجمهورية بالبحيرة، حامد البربرى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة سلاح من دون ترخيص، وخرق حظر التجوال.

وكان البربري يرافق مدير مكتب الأهرام بالمحافظة، تامر عبد الرؤوف، الذي لقي حتفه مساء أمس الأول أثناء مروره بسيارته بكمين للجيش بسيارته في طريق متفرع من طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي أثناء حظر التجوال.

ويجرى ” البربري ” حالياً حراحة غى كتفه أثر الإصابة التي تعرض لها أثناء الحادث في مستشفى دمنهور تحت الحراسة، على أن ينقل للسجن بعد شفائه في حال استمرار قرار حبسه.

ومن جانب أخر وصل الى البحيرة وفد من نقابة الصحفيين يضم خالد البلشى وهشام يونس ، حيث أكد الوفد أنه على تنسيق كامل مع ” ضياء راشون ” نقيب الصحفيين وأنه يتابع باهتمام وضع الزميل ” البربرى ” .

وانكر البربري الاتهامات التى وجهت اليه فيما يتعلق بحيازة سلاح ” بندقية خرطوش ” مؤكداً انه يحمل سلاح مرخص ولكنه لم يكن معه وقت الحادث خاصة انه كان قبلها يحضر اجتماع مع المحافظ .