بالصور: نجمات جعلن من شفاههنّ شفاه بطّة!

بعد أن عرضنا لك كلّ تفاصيل العمليّات التجميليّة التي قامت بها نجمات هوليوود، نستعرض لك اليوم ـ بالصور ـ العمليّات التي أجرتها بعض النجمات العالميّات لشفاههنّ للتشبّه بشفاه البطّة.



الكلّ يعلم أنّ شفاه البطّة لافتة من حيث شكلها المقلوب، وحازت شهرة واسعة منذ القدم، حتى أطلق لقب الفتاة الجميلة والجذّابة على الفتاة صاحبة الشفاه المقلوبة.



ولأنّ عالم النجمات مليء بالحقن التجميليّة، والنجمات لا يترددّن في رفع مستوى جمالهنّ عن الطبيعيّ، قامت بعض أولئك النجمات بحقن شفاههنّ، فحوّلنَها إلى شفاه كشفاه البطة.



راقبي الصور، وشاركينا رأيك بشفاه البطّة!