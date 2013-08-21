مالاجا يفضل ضم الحمداوي على إبراهيم

يرغب فريق مالاجا الإسباني في ضم المهاجم المغربي منير الحمداوي من فيورنتينا الإيطالي، لتدعيم خطوطه الأمامية للموسم الجاري.

ووفقا لما نقلته تقارير صحفية إسبانية، بات الحمداوي على رأس اللاعبين الذين يرغب مالاجا في ضمهم، متقدما على محمد إبراهيم لاعب الزمالك والسلوفيني تيم متفاز لاعب إيندهوفن الهولندي.

ويسعى مسؤولو مالاجا للتعاقد مع الحمداوي ليكون رأس الحربة الثاني في الفريق بجانب روكي سانتا كروز، بجانب الاستفادة من مجهوده داخل الملعب.

ويستطيع صاحب الـ29 عاما، اللعب كرأس حربة صريح داخل منطقة الجزاء بجانب قدرته على اللعب خارج منطقة الجزاء مستغلا سرعته في استلام الكرة والانطلاق من الخلف.

يُذكر أن فيورنتينا مستعد لبيع الحمداوي مقابل خمسة ملايين يورو، وهو المبلغ الذي قد لا يجد ماجالا صعوبة في توفيره.