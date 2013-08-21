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الحكومة السورية تنفي قصف ريف دمشق بأسلحة كيميائية

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الحكومة السورية تنفي قصف ريف دمشق بأسلحة كيميائية الحكومة السورية تنفي قصف ريف دمشق بأسلحة كيميائية
قالت وكالة الأنباء السورية «سانا»، الأربعاء، نقلا عن  مصدر إعلام رسمي إنه لا صحة اطلاقا للأنباء حول استخدام سلاح كيميائي في الغوطة وما تبثه قنوات «الجزيرة» و«العربية» و«سكاي نيوز» وغيرها من القنوات الشريكة في سفك الدم السوري ودعم الإرهاب، على حد وصفه مضيفا أنها عارية عن الصحة وهي محاولة لحرف لجنة التحقيق الخاصة بالسلاح الكيميائي عن إنجاز مهامها. أكد نشطاء سوريون، الأربعاء، أن أكثر من 500 قتيل سقطوا في قصف النظام السوري لمدينة الغوطة بريف دمشق باستخدم الغازات السامة. ولم يمكن التأكد على الفور من الاستخدام المزعوم للغازات الكيماوية من مصدر مستقل. وتزامن ذلك مع زيارة لدمشق يقوم بها فريق من خبراء الأمم المتحدة للأسلحة الكيماوية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عشرات قتلوا من بينهم أطفال خلال القصف العنيف، وذكر أن «المعضمية» جنوب غربي دمشق تعرضت لأعنف قصف منذ بدء الصراع السوري قبل عامين.

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