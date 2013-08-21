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أمن الفيوم يداهم منازل الاخوان وينجح فى القبض على أحدهم

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أمن الفيوم يداهم منازل الاخوان وينجح فى القبض على أحدهم أمن الفيوم يداهم منازل الاخوان وينجح فى القبض على أحدهم

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم فجر اليوم الاربعاء ؛ بمداهمة عدد من منازل كوادر حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة ، وإعتقال أحد كوادر الحرية والعدالة بمركز إطسا.
> داهمت الحملة منازل ” المهندس محمود أحمد سلطان ، محمد أمين – موجه بالتربية والتعليم ، ناصر حامد ” بمركز إطسا ، وقاموا بإلقاء القبض علي ” ناصر حامد ” ، أحد كوادر حزب الحرية والعدالة بمركز اطسا بعد مدامة المنزل ، وإصطحابه إلي مكان غير معلوم .

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