الببلاوى : لا أخشى اندلاع حرب أهلية فى مصر

أعرب رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوى عن تفاؤله الحذر حيال الأوضاع فى مصر، مؤكدا أنه لا يخشى من اندلاع حرب أهلية، وانه يدرك تماما أن مصر ستواجه بعض المشاكل خلال الأسابيع أو ربما الأشهر المقبلة.

وقال الببلاوى – فى حوار أجرته معه شبكة “ايه بى سى” الأمريكية – انه مقتنع بان مصر لا تسير على خطى الحرب الأهلية التى تشهدها بعض الدول المجاورة ، وحذر من أن أى قرار تتخذه واشنطن بشأن قطع المساعدات العسكرية لمصر سيكون بمثابة “مؤشر سيىء” وسيؤثر بالسلب على الجيش لبعض الوقت، إلا أنه قال “يجب ألا ننسى أن مصر فى وقت ما استعانت بدعم الجيش الروسى ونجحت فى التعايش، لذا فإنه لا يوجد نهاية للحياة ، ومن الممكن العيش بظروف مختلفة”.

وأعرب الببلاوى عن اسفه لوجود سوء تفاهم بين الولايات المتحدة الامريكية ومصر فى الوقت الراهن، إلا أنه أكد اقتناعه بأن الوقت سيعمل لصالح الطرفين، مشددا على أنه لا يمكن استبعاد حقيقة أن مصر تحتاج الولايات المتحدة بقدر ما الولايات المتحدة تحتاج لمصر.

وفيما يتعلق بفض اعتصامى مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، قال الببلاوى ان الاعتصامين لم يكونا سلميين، مشيرا إلى أن السلطات قامت قبل فض الاعتصامين بمناشدة المعتصمين عبر مكبرات الصوت بالخروج بسلام ووفرت لهم ممرات آمنة وأكدت أنه لن تتم ملاحقة أى منهم، وبذلك فان القوات جربت شتى الوسائل.

وأقر الببلاوى بأن ما حدث أمر سىء، وقال “هذا ليس نوع من الندم أو تأنيب الضمير، لكن عندما كنت أرى الناس يموتون من جانب واحد أو من الجانبين، كنت أشعر بالضيق لأن هذا هو دم إنسان، وكنت مستاء للغاية “.

وحول رد فعل الإدارة الأمريكية بشأن ما تشهده مصر، قال الببلاوى إن الولايات المتحدة لم تقدر إرادة الشعب المصرى التى تجلت بنزول 30 مليون مواطن إلى الشوارع للإطاحة بمرسى ، “إن كثيرا من المصريين فى أعماقهم يقدرون المبادئ التى تتبناها أمريكا والخاصة باحترام الحرية والديمقراطية، إلا أننا لا نحب أحيانا السياسة التى تنحاز لطرف دون الآخر”.

وأكد الببلاوى ان الحكومة المؤقتة ملتزمة بأن تكون حكومة ديمقراطية حقيقة، وهى حريصة على إنهاء الفترة الانتقالية، مرجحا أن تشهد مصر خلال الستة أو التسعة شهور المقبلة إجراء الانتخابات.

وبشأن حظر جماعة الإخوان المسلمين، قال الببلاوى ” اننا لا يمكننا استبعادهم، وأنا شخصيا أرى أنه من حق كل عضو بجماعة الإخوان المسلمين والمجتمعات المدنية الأخرى التواجد فى الساحة السياسية ، ولابد أن نتحلى بالشفافية”.

وفيما يتعلق بإمكانية الإفراج عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، قال الببلاوى ان مبارك يخضع لسلطة النظام القضائى، وأيا كان قرار القاضى فإننا سنقبله، مشددا على ضرورة أن يحظى كل مواطن على أرض مصر بمحاكمة عادلة.

أ ش أ