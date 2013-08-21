ضبط 4 بلطجية سرقوا كنائس المنيا

كتب - أشرف كمال: الاربعاء , 21 أغسطس 2013 10:05

تمكنت مباحث أمن المنيا، صباح اليوم الأربعاء، من ضبط 4 بلطجية قاموا بسرقة كنيسة الأنبا موسى وكذلك جمعية الشبان المسيحيين فى الأحداث الدامية التى شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية والتى أسفرت عن حرق 11 كنيسة وعشرات المحلات والجمعيات التابعة للأقباط.

كان اللواء عبد العزيز أبو قورة مدير أمن المنيا تلقى إخطارا من مأمور مركز المنيا يفيد بضبط كل من احمد عوض خلف 25 سنة عاطل ومسجل خطر ومحمد عامر زكى 30 سنة ومسجل خطر تحت رقم 990 سرقات عامة ومحمود مجدى قرنى 25 سنة عاطل له كارت معلومات جنائى ومحمد شعبان حافظ 23 سنة عاطل مقيمون جميعا دائرة المركز حال تواجدهم بمركز الأخير.

> وعثر بحوزتهم على عدد من الأجهزة الكهربائية غالية الثمن التى تمت سرقتها من كنيسة الأنباء موسى الكائنة بشارع التنظيم والإدارة بمدينة المنيا وجمعية الشبان المسيحيين وهى عبارة عن "شاشة كبيرة 42 بوصة, جهاز لاب توب, شاشة كمبيوتر وكيسة وجهاز مساحة مزدوج وجهاز بلاى ستيشن وإسطوانة بوتاجاز جهاز مساحة مزدوج ومقعد حمام و 3 أجهزة تكييف و 4 سماعات كمبيوتر كبيرة الحجم وحدة داخلية وكباس وبعض الكابلات الكهربائية

> وقد أكدت تحريات المباحث على قيام المضبوطين بعمليات التخريب الاخيرة وحرق دور العبادة ونهب ما بداخلها وباستدعاء مسئولى الكنيسة تعرفوا على المضبوطات.

> وقد تحرر عن الواقعة محضر رقم 65 أحوال قسم شرطة المنيا ملحقا بالمحضر 7294 لسنة 2013 إدارى قسم المنيا وجارٍ العرض على النيابة.