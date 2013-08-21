أخبار عاجلة

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر -
عبدالعال يلتقي رئيس مجلس الشورى العُماني في بنجلاديش -
67.3 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي خلال النصف الأول من 2017 -
بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب -
خالد صبرة: رواتب قيادات المترو «ثابتة» منذ 3 سنوات -
238 مليار جنيه إجمالي حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016-2017 -
البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين -
الإحصاء: 4.6% زيادة في قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2014-2015 -
ضابط يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بسوهاج -
السفن العابرة لقناة السويس تطلق صافراتها احتفالا بيوم «الأوتيزم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

اعتقال 10 اشخاص ومصادرة 100 طن من مواد مستخدمة فى تصنيع القنابل فى باكستان

Google+ Print
اعتقال 10 اشخاص ومصادرة 100 طن من مواد مستخدمة فى تصنيع القنابل فى باكستان اعتقال 10 اشخاص ومصادرة 100 طن من مواد مستخدمة فى تصنيع القنابل فى باكستان

اعتقلت قوات الامن الباكستانية 10 اشخاص فى حملة أمنية شنتها بمدينة كويتا عاصمة اقليم بلوشستان الواقع فى جنوب غربي البلاد، وصادرت 100 طن من المواد المستخدمة فى تصنيع القنابل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الاربعاء ان القوات عثرت على 80 برميلا من المواد الجاهزة للانفجار اذا تم ارفاقها بجهاز تفجير، فيما لم تتمكن السلطات الباكستانية من تحديد الجماعة التى تمتلك هذه المواد.

يشار الى ان إقليم بلوشستان يعد بؤرة رئيسية للعنف بين الطائفتين السنية والشيعية، وتنشط فيه عدد من الجماعات المسلحة من بينها حركة طالبان.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا