اعتقال 10 اشخاص ومصادرة 100 طن من مواد مستخدمة فى تصنيع القنابل فى باكستان

اعتقلت قوات الامن الباكستانية 10 اشخاص فى حملة أمنية شنتها بمدينة كويتا عاصمة اقليم بلوشستان الواقع فى جنوب غربي البلاد، وصادرت 100 طن من المواد المستخدمة فى تصنيع القنابل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الاربعاء ان القوات عثرت على 80 برميلا من المواد الجاهزة للانفجار اذا تم ارفاقها بجهاز تفجير، فيما لم تتمكن السلطات الباكستانية من تحديد الجماعة التى تمتلك هذه المواد.

يشار الى ان إقليم بلوشستان يعد بؤرة رئيسية للعنف بين الطائفتين السنية والشيعية، وتنشط فيه عدد من الجماعات المسلحة من بينها حركة طالبان.

أ ش أ