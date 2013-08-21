المرصد السورى: مقتل وإصابة مئات جراء قصف الغوطة بالغازات السامة

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن عشرات الأشخاص قتلوا، وأصيب مئات آخرون، جراء قصف بالغازات السامة على مناطق فى الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق.

وقال المرصد فى بيان "استشهد عشرات المواطنين بينهم أطفال إثر القصف العنيف الذى تعرضت وتتعرض له مناطق فى الغوطة الشرقية والغربية، حيث تستخدم القوات النظامية راجمات الصواريخ، التى تقصف بشدة منذ فجر اليوم، مناطق فى عربين وزملكا وعين ترما ومناطق أخرى بالغوطة الشرقية".

ونقل المرصد عن نشطاء من المنطقة قولهم، إن القوات النظامية استخدمت "الغازات السامة" خلال قصف مناطق الغوطة الشرقية، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.

وأضاف المرصد أنه فى الغوطة الغربية نفذت الطائرات الحربية عدة غارات جوية على مناطق فى مدينة معضمية الشام ومحيطها التى تتعرض لقصف عنيف براجمات الصواريخ، واصفا إياه بأنه "القصف الأعنف الذى تتعرض له المدينة منذ بدء الحملات العسكرية للنظام"، فيما تحاول القوات النظامية السيطرة على المدينة.

ودعا المرصد اللجنة الخاصة بالتحقيق فى استخدام الأسلحة الكيميائية فى سورية وكافة المنظمات الدولية "لزيارة المناطق المنكوبة، والعمل على ضمان وصول المساعدات الطبية والإغاثية لهذه المناطق فى أسرع وقت ممكن، وبدء التحقيق لتحديد الجهة المسئولة عن القصف ومحاسبتها وفق القانون الدولى".