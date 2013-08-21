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السودان يؤكد حرصه على تعزيز علاقاته مع إثيوبيا فى جميع المجالات

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السودان يؤكد حرصه على تعزيز علاقاته مع إثيوبيا فى جميع المجالات السودان يؤكد حرصه على تعزيز علاقاته مع إثيوبيا فى جميع المجالات

أكد الرئيس السودانى عمر حسن البشير، حرص بلاده على تقوية وتطوير علاقاته مع إثيوبيا فى جميع المجالات.

وقال البشير، فى كلمة له فى فعاليات إحياء الذكرى الأولى لرحيل رئيس الوزراء الإثيوبى ملس زناوى، أمس الثلاثاء "نؤكد احترامنا وتقديرنا الدائم لمجهودات الراحل ملس زناوى من أجل السلام بالسودان والتزامنا بمواصلة التعاون مع قيادة إثيوبيا لتعزيز ونشر المبادئ والأفكار والإنجازات التى كرس الراحل وقته وصحته من أجل تحقيقها، والتى أعادت الثقة لشعوب أفريقيا، وأنعشت آمالها فى السلام والديمقراطية والتنمية".

كما أشار إلى جهود زيناوى الجادة لتحقيق السلام فى القرن الأفريقى، بحسب وكالة الأنباء السودانية(سونا).

يأتى سفر البشير إلى خارج السودان رغم مذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور غربى السودان، وقد أوقع النزاع فى دارفور غرب السودان قرابة 300 ألف قتيل فى إقليم دارفور حسب الأمم المتحدة.

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