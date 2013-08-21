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ناشطون سوريون: أكثر من 500 قتيل فى قصف بالغازات السامة بريف دمشق

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ناشطون سوريون: أكثر من 500 قتيل فى قصف بالغازات السامة بريف دمشق ناشطون سوريون: أكثر من 500 قتيل فى قصف بالغازات السامة بريف دمشق

أكد ناشطون سوريون اليوم الأربعاء، أن النظام السورى استخدم الغازات السامة فى قصفه على الغوطة بريف دمشق، كما أكد الناشطون سقوط أكثر من 500 قتيل فى هذا القصف.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أفاد اليوم بمقتل العشرات وإصابة المئات جراء قصف بالغازات السامة على مناطق فى الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق.

وقال المرصد فى بيان "استشهد عشرات المواطنين بينهم أطفال إثر القصف العنيف الذى تعرضت وتتعرض له مناطق فى الغوطة الشرقية والغربية، حيث تستخدم القوات النظامية راجمات الصواريخ التى تقصف بشدة منذ فجر اليوم مناطق فى عربين وزملكا وعين ترما ومناطق أخرى بالغوطة الشرقية".

ونقل المرصد عن نشطاء من المنطقة قولهم إن القوات النظامية استخدمت الغازات السامة" خلال قصف مناطق الغوطة الشرقية، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.

ودعا المرصد اللجنة الخاصة بالتحقيق فى استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا وكافة المنظمات الدولية "لزيارة المناطق المنكوبة والعمل على ضمان وصول المساعدات الطبية والإغاثية لهذه المناطق فى أسرع وقت ممكن، وبدء التحقيق لتحديد الجهة المسئولة عن القصف ومحاسبتها وفق القانون الدولى".

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مصر 365