"مصر للطيران" بالكويت: الشركة تطرح خصما 20 % على خط القاهرة

أكد المدير الإقليمى لشركة "مصر للطيران" فى الكويت على محروس أن الشركة تقوم بإطلاق مبادرتها التجارية والتسويقية الجديدة بمنح عملائها خصومات بنسبة 20% على خط الكويت - القاهرة على جميع الأسعار المعلنة، بشرط أن يقوم الراكب باستخراج تذكرة السفر اعتبارا من اليوم وحتى 5 سبتمبر المقبل بينما تظل التذكرة صالحة للسفر فى أى وقت خلال الفترة من سبتمبر وحتى 14 ديسمبر المقبل لرحلتى الذهاب والعودة.

جاء ذلك نقلا عن صحيفة (الوطن) فى تصريح خاص نشرته فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، حيث أكد محروس أن الراكب يستطيع تحديد تاريخ العودة خلال الفترة الثانية اعتبارا من أول فبراير إلى 20 مارس 2014.

وأوضح أن نسبة الخصم الجديدة سوف تطبق على ركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية بجميع مستوياتها السعرية على قطاع الكويت القاهرة الكويت فقط، وعلى متن طائرات مصر للطيران، لافتا إلى أن نسبة الخصم الجديدة سوف تطبق على التذاكر التى سيتم استخراجها خلال فترة العرض فقط اعتبارا من اليوم 21 أغسطس الجارى وحتى 5 سبتمبر المقبل.