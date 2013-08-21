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الداخلية تجرى قرعة الحج العلنية لاستبعاد 20% من الحجاج الفائزين

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الداخلية تجرى قرعة الحج العلنية لاستبعاد 20% من الحجاج الفائزين الداخلية تجرى قرعة الحج العلنية لاستبعاد 20% من الحجاج الفائزين

تجرى ظهر اليوم الأربعاء الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية قرعة الحج العلنية، لاستبعاد 20% من الحجاج الفائزين طبقاً لتعليمات السلطات ، وذلك بمقر القطاع بأكاديمية الشرطة القديمة بالعباسية.

ومن جانبه، أكد اللواء مصطفى بدير مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية ورئيس بعثة حج القرعة، أنه سيتم إجراء القرعة بمقر إدارة الشئون الإدارية وليس بمديريات الأمن كما هو متبع، وذلك نظراً للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد حالياً، مشيراً إلى أنه سيتم إجراؤها بواسطة الحاسب الآلى لجميع محافظات الجمهورية لضمان الشفافية والحيدة والنزاهة.

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، أن نسبة الـ20% التى سيتم استبعادها من القرعة، سيتم سفرها العام المقبل لأداء الفريضة دون الدخول فى القرعة مجددا.

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مصر 365

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