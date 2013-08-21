ضعي بصمتك الخاصّة على جدران بيتك

لا يُمكن أن تكتمل أناقة غرف البيت وزواياه، إن لم تطوّقها جدرانٌ تتناغم ألوانها وأساليبها مع بقيّة قطع الأثاث. ويُمكن القول إنّ الجدران هي الفراغات المثاليّة والمساحات البيضاء الجاهزة لوضع اللمسات الأساسيّة على ديكور البيت.

"سيدتي نت" يطلعك على أبرز الأفكار لجعل جدران منزلك تنبض بالفن:

1. انعشي طلّة بيتك:

اللون هو ما يجب أن تفكّري به أوّلاً، في خطّة تزيين الجدران. ويُمكن أن تحصلي على هذه الألوان بطرق عدّة، هي: طلاء الجدار بالأصباغ أولاً، ولصق ورق الجدران ثانياً، أو المزج بينهما ثالثاً. ويُمكن أيضاً ترك الجدار الحجريّ بدون طلاء واستثمار لونه الطبيعيّ الجميل.

2. طلاء الجدران ولعبة الألوان:

يؤكّد اختصاصيو الديكور أنّ طلاء الجدران بالأصباغ أسهل بكثير من تغليفه بالورق، كما أنّ أيّ خطأ في الطلاء يُمكن إصلاحه بسهوله، فيما يكون الأمر أكثر تعقيداً مع ورق الجدران، خاصّة إذا ما كان منقوشاً ومرسوماً. وإليك بعض الوصايا عند طلاء الجدران:

_ تختلف نوعيّات الطلاء ودرجة كثافته ولمعانه. لذا، عليك أن تختاري الدرجة التي تناسب الجدار الذي ترغبين في طلائه، سواء أكان اسمنتياً أو حجريّاً أو خشبيّاً.

_ ادرسي ألوان الأثاث و"الاكسسوار" والستائر والإضاءة، قبل أن تقدمي على خطوة اختيار الطلاء.

_ فكّري بالإطارات وألوانها واللوحات التي ترغبين في تعليقها على الجدران.

_ يُمكن طلاء الجدار بأكثر من لون، وبطريقة التناغم أو التناقض.

_ يُمكن أن تستعملي الطلاء وورق الجدران على نفس الجدار.

3. ورق الجدران والزوايا الاستثنائيّة:

يُمكن استخدام ورق الجدران في ابتكار زوايا استثنائيّة، خاصّة مع وجود طيف واسع من الاختيارات التي تعتمد على الألوان والنقوش والرسوم. وإليك بعض الوصايا التي تعينك في اختيار الورق المناسب:

1. عليك مواكبة موضة ورق الجدران بالإطلاع على كلّ ما هو جديد.

2. أنّ ورق جدران غرفة الطفل يختلف كثيراً عن ورق جدران غرفة الاستقبال أو المطبخ.

3. فكّري بالصور واللوحات والمرايا التي ستعلّق على الجدران، ولا بدّ من أن يكون الجدار هادئاً وغير مربك للعين.

4. يُمكن الجمع بين ورق الجدران و"سيراميك" الجدران، خاصّة في المطابخ وغرف غسيل الثياب أو الحمّامات.

5. في هذا الموسم، يركّز المصمّمون على ورق الجدران بالألوان "الميتاليكيّة" الباذخة، كما أن الورق المفضّض والمذهّب يُشكّل موضة هذا الموسم أيضاً، بالإضافة إلى النقوش الهادئة والألوان "الباستيلية".