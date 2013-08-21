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وكيل مديرية "التعليم" الجديد بالشرقية: أرفض العزل السياسى

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وكيل مديرية "التعليم" الجديد بالشرقية: أرفض العزل السياسى وكيل مديرية "التعليم" الجديد بالشرقية: أرفض العزل السياسى

قال يوسف سليمان عبد الله، وكيل مديرية التربية والتعليم الجديد بالشرقية خلفا للسيد النجار المحسوب على تيار الإخوان المسلمين، إنه يرفض تطبيق العزل السياسى على أعضاء الإخوان الذين تم تعيينهم فى النظام السابق بمناصب قيادية بالمديرية.

وأوضح "عبد الله" لـ"اليوم السابع" أن يتعامل مع الموظفين بالمديرية على أنهم مواطنون مصريون وموظفو دولة يؤدون عملهم، وأن مبدأ الكفاءة وحده هو الفيصل لمعاقبة أى من الموظفين دون النظر إلى انتمائهم السياسى، مؤكدا أنه تم فتح ملف 30 ألف متعاقد بالمديرية لتقنين أوضاعهم لأنهم رتبوا أحوالهم على تلك الوظائف ولن يتم إقصاؤهم.
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