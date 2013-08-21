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انقطاع الكهرباء فى 4 قرى بسوهاج لأكثر من 16 ساعة

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انقطاع الكهرباء فى 4 قرى بسوهاج لأكثر من 16 ساعة انقطاع الكهرباء فى 4 قرى بسوهاج لأكثر من 16 ساعة

تسبب سقوط الخط رقم 66 "وادى شيح" الخاص بالضغط العالى بتوزيع الكهرباء بشبكات الصعيد بسوهاج، فى انقطاع الكهرباء فى عدد 4 قرى هم "شطورة، وجزيرة شطورة، والسوالم والشيخ زين الدين" لمدة زادت عن 16 ساعة، مما أدى لدوره إلى انقطاع المياه وأصبحت القرى الأربعة بدون كهرباء أو ماء، الأمر الذى دعى الأهالى لخروج وجذب المياه من الطرومبات الحبشية المختلطة بمياه الصرف الصحى.

كما نتج أيضا فساد الأطعمة فى محلات البطالة، وتعرض الأمصال والطعوم والوحدات الصحية للتلف، وأن إجمالى عدد السكان بتلك القلرى تجاوز 250 ألف نسمة.

ومن جهة أخرى، ناشد أهالى هذه القرى المسئولين المعنيين بسرعة التحرك لإعادة الحياة لديهم مرة أخرى.

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