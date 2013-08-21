بعض الفواكه التى تطبخ.. مفيدة للوزن وللأمعاء وصحة الجسم بشكل عام

أكد الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى أمراض السمنة النحافة والعلاج الطبيعى، أن هناك العديد من طرق الطهى وطبيعة تقديم الطعام بشكل مختلف من الممكن أن يؤثر فى السعرات الحرارية المرسلة للجسم ويؤثر على طبيعة عمل نوعية الطعام وكذلك على مدى فائدته من ضرره.

لا يعلم الكثيرون أن هناك طريقة لإعداد الفاكهة بطريقة غير الفاكهة العادية التى تؤكل كما هى، فهناك طريقة لطهى الفاكهة أو ما يعرف بالفاكهة المطبوخة التى يتم طبخها بطرق مختلفة، وهذه الطريقة فى طبخ بعض أنواع الفاكهة لها الكثير من الفوائد التى لا يعلما الكثيرون.

فالفاكهة التى تقدم بهذه الطريقة مفيدة جدا لمرضى السمنة والنحافة أيضا حسب طبيعة النظام الغذائى الذين ينتظمون عليه وحسبما يحدد الطبيب المتابع نوعية الفاكهة حسب كل نظام وحسب فائدتها لهذا الشخص.

أما فى الحالات العادية فهذه الطريقة فى طبخ الفاكهة وأنواع معينة منها يفيد كثيرا فى الحالات التى طالما تعانى من مشكلات فى الأمعاء وفى القولون وكذلك تعانى كثرا مع المعدة ومشكلاتها التى لا تنتهى، كما أنها تمد الجسم بالفيتامينات والعناصر التى يحتاجها بالفعل، ويجب أن يتم تقديم هذه الفواكه وتناولها بشكل منتظم وغير مفرط وتصفى من الماء تماما وتقدم للشخص بهذا الشكل.